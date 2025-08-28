Rechazan solicitud de la defensa de Daniel Jadue de ampliar plazo de investigación en caso Farmacias Populares

El Tercera Juzgado de Garantía de Santiago rechazó el requerimiento presentado por la defensa de Daniel Jadue, respecto a reabrir la investigación en el marco del caso Farmacias Populares.

La jueza Paulina Moya determinó que “no se configura infracción sustancial de derechos ni vulneración constitucional” y desestimó ampliar la investigación por otros 120 días.

Con ello, la magistrada mantuvo vigente la acusación del Ministerio Público que tiene a Jadue como imputado por cuatro delitos, todos en calidad de consumados: fraude al fisco, estafa, cohecho y concursal.

Asimismo, se confirmó la audiencia de preparación de juicio oral para el 8 de octubre, lo que complicaría la candidatura a diputado del exalcalde de Recoleta. En un comienzo había sido programada para el 15 septiembre.

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte ha pedido un total de 18 de años de presidio para el exjefe comunal.

El ente persecutor solicitó una pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio, multa de la mitad del perjuicio causado y la inhabilitación de 10 años para ejercer cargos, empleos u oficios públicos, por los delitos de fraude al fisco.

Además, se piden tres años y un día de presidio, más una multa de 21 UTM por el delito de estafa y por el delito de cohecho se solicita una pena de 820 días de reclusión menor, multa de $19 millones de pesos e inhabilitación de 5 años para ejercer cargos públicos.

La Fiscalía también pidió 541 días de presidio por el delito concursal.

