Rechazan sobreseer a Luis Hermosilla por tráfico de influencias en arista Parque Capital del «Caso Audio»

El Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la solicitud de sobreseimiento que había sido ingresada por la defensa de Luis Hermosilla por las acusaciones en el marco de la arista Parque Capital del «Caso Audio».

El abogado fue formalizado por tráfico de influencias, delito que el fiscal jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolita Oriente, Miguel Ángel Orellana, afirmó que “está acreditado”.

Tras la audiencia, la defensa del letrado, su hermano Juan Pablo Hermosilla, manifestó que se trata de una resolución “bien interesante. Es una resolución que no resuelve nada en forma definitiva (…) dice, por ahora creo que hay que proceder, pero creo que la parte más importante la dijo el final, la magistrada, que fue la frase de decir, pero también creo que aquí puede haber otros funcionarios públicos que hayan cometido delitos”.

“Yo, y esto es mi interpretación, por lo tanto, me puedo equivocar, yo soy abogado a la defensa, no soy una persona objetiva, pero creo que eso afecta a la fiscal Lorena Parra”, indicó.

El abogado expresó que “parece increíble que recorten como con un bisturí a Luis y al resto de los funcionarios que están confesos, entre comillas, de haber hecho lo mismo de Luis o a nombre de Luis a ellos lo dejan afuera”.

“Yo quedo conforme con la audiencia, sin perjuicio que vamos a evaluar, si hablamos con una persona de fondo. Desde el día uno nosotros hemos reclamado contra la arbitrariedad”, mencionó.

En ese sentido, la defensa de Hermosilla sostuvo que “esta es la primera vez que notamos una pista en que puede terminarse la arbitrariedad y puede empezar a aplicarse la misma regla para todo el mundo, y nosotros por lo menos empezar a dejar de sentir que aquí sencillamente se aplica un sistema jurídico para Luis Hermosilla, y otro distinto para el resto”.

“La tesis nuestra de fondo es que no hay delitos, que hay cosas graves, reprobables de parte de él (…) pero para que sea delito tiene que cumplir una serie de requisitos. Nosotros hemos dicho que no hay delitos tributarios, que no hay delitos de cohecho, que hay cosas visibles que demostrar”, añadió.

El abogado apuntó a que “nosotros tendemos a pensar que aquí ha habido un ejercicio de la función persecutora del Estado ilícito y arbitrario”.

