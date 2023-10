Rebrota incendio en Cerrillos: Bomberos trabajará durante días

Un rebrote en el incendio que afecta a una bodega con plásticos en la comuna de Cerrillos, Región Metropolitana, obligará a que las labores de Bomberos se extiendan por varios días, considerando la gran cantidad de elementos de construcción, envases plásticos y pinturas en aerosol que se almacenan.

Hasta el momento 500 voluntarios han trabajado en el lugar, lo que dejó a 12 de ellos con heridas leves y algunos con intoxicaciones.

El siniestro comenzó a eso de las 19:00 horas de este jueves en calle Bremen con Salvador Allende. Si bien había logrado ser controlado durante la horas de la noche del jueves, las explosiones de las pinturas provocaron que la emergencia siguiera.

No obstante, se descartó que en el recinto hubiese fuegos artificiales y baterías de litio, que era una de las hipótesis que se barajaba a propósito de la intensidad de las llamas.

Andrés Alegría, comandante del Cuerpo de Bomberos de Maipú, confirmó que el fuego está circunscrito y bajo control, pero que cada cierto tiempo se reactivan algunos focos debido a que no hay un tren constante de abastecimiento de agua.

Si bien no existe riesgo de propagación hacia otros inmuebles, las autoridades recomendaron a los vecinos no salir de sus casas con el fin de que no respiren el humo tóxico.

