Realizan simulacro de incendio en La Moneda para comprobar funcionamiento de los protocolos de seguridad

La Presidencia de la República realizó un simulacro de incendio en La Moneda para comprobar el funcionamiento de los protocolos de evacuación y atención en situaciones de emergencia en la sede de Gobierno.

Mientras se realizaban actividades programadas en palacio, las alarmas se activaron a las 10:30 horas y de inmediato, efectivos de Carabineros encabezaron el operativo, que no contó con el Presidente José Antonio Kast.

Además de Carabineros de Palacio, participaron representantes de Bomberos de Chile, de la Mutual de Seguridad, del Comité de Gestión de Riesgos y Desastres, del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, el Subdepartamento de Prevención de Riesgos y la Brigada de Emergencia.

Las personas evacuadas fueron dirigidas hacia la Plaza de la Ciudadanía, donde el recién asumido ministro del Deporte, Francisco Riveros, señaló que "hay que tomar las debidas prevenciones frente a sucesos que pueden ocurrir, así que muy bien que se produzca esto".

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