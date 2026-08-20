Realizan la primera reunión de la mesa técnica para la reconstrucción tras sistemas frontales en Coquimbo y Atacama

El Ministerio de Hacienda, junto a los Ministerios de Obras Públicas, Economía, Interior y Vivienda, constituyeron la mesa técnico-política que busca asegurar el correcto uso de los recursos para la reconstrucción de las regiones de Coquimbo y Atacama, afectadas por los temporales de julio.

“Lo que nos hemos propuesto es construir una mesa técnico-política que asegure la correcta ejecución de la reconstrucción, y también seguridad respecto de los fondos que van a estar disponibles para ello”, destacó el ministro Jorge Quiroz.

La mesa encomendará al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) -con su equipo técnico y US$ 150.000 disponibles- el levantamiento de cuatro semanas que permita cuantificar los daños provocados por los temporales, definir el monto total de recursos requeridos para la reconstrucción e identificar los nudos legales que deban destrabarse mediante una glosa en la Ley de Presupuestos.

A esto se suman US$ 100.000 aportados por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que serán utilizados en esta misma etapa de pre inversión.

Concluido ese plazo, la mesa se reunirá nuevamente para conocer el resultado del levantamiento. Sobre esa base, la Dirección de Presupuestos (Dipres) incorporará un fondo destinado a la reconstrucción por el monto propuesto y verificado.

De acuerdo al Ministerio de Hacienda, este fondo se financiará con aportes provenientes de la venta o puesta en valor de activos fiscales prescindibles, como inmuebles, terrenos y participaciones minoritarias sin valor estratégico, incluidos bienes de reparticiones públicas. Los excedentes de las operaciones con activos fiscales se destinarán al Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES).

Junto con ello, la Ley de Presupuestos contemplará una glosa que facilite la ejecución de las obras respecto de los nudos legales que los distintos actores identifiquen, en cuanto sean pertinentes para la reconstrucción, resguardando la trazabilidad, el control y el buen uso de los fondos fiscales.

La ejecución y el control de las obras quedarán radicados en las carteras del ramo, bajo la supervigilancia de los delegados presidenciales en cada región. El Ministerio de Economía coordinará la reconstrucción y podrá recibir informes directos ante eventuales dificultades de coordinación o ejecución.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, afirmó que "tenemos bienes del Estado que hoy están subutilizados y que no generan beneficios para la gente. Lo responsable es ponerlos en valor y transformar esos recursos en soluciones concretas para las familias que más lo necesitan".

"Esto no significa perder patrimonio, sino administrarlo mejor, cuidar los recursos de todos los chilenos y hacer que cada peso del Estado se destine a las prioridades de las personas y genere el mayor beneficio posible para el país", añadió.

Por su parte, el biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, resaltó que "tenemos el compromiso de acelerar, actualizar y especificar el levantamiento de daños, así como priorizar las obras más urgentes y trabajar con una mirada de largo plazo que permita no solo recuperar la infraestructura dañada, sino también fortalecerla y hacerla más resiliente frente a futuras emergencias".

El subsecretario de Interior, Máximo Pavéz, sostuvo que “el compromiso del Gobierno es que Coquimbo y Atacama se vuelvan a poner de pie. Para eso estamos desplegando una respuesta coordinada entre los distintos ministerios, con un levantamiento serio de los daños y recursos destinados a la reconstrucción".

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