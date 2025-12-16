Reajuste del sector público se definiría en enero ante falta de acuerdo entre Gobierno y gremios

Todo indica que la discusión del reajuste del sector público en el Congreso se zanjará en enero, de regreso del receso por fiestas de fin de año.

Esto, informó El Mercurio, debido a que el Gobierno y los gremios que componen la Mesa del Sector Público (MSP) todavía no logran avanzar en la cifra de reajuste de remuneraciones.

Ante ello, las organizaciones el día lunes pidieron a los ministerios de Hacienda y del Trabajo apurar la resolución de la negociación salarial.

“La Mesa está solicitando un 2% real de reajuste para el periodo diciembre de 2025, noviembre de 2026. Estamos esperando que… el Gobierno nos haga una propuesta. No podemos seguir esperando que nos respondan”, enfatizó Laura San Martín, coordinadora de la MSP.

Los gremios del sector público demandan un alza que en términos nominales alcanzaría el 5,4%. Esta se descompone de un aumento real de 2% y una variación de la inflación acumulada a noviembre de 3,4%.

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, remarcó que el piso de negociación de los empleados públicos es el costo de la vida acumulado.

“Las señales iniciales respecto del reajuste hablan de la posibilidad de que el reajuste pudiera ser menor que el IPC. Eso para nosotros sería inaceptable… el piso mínimo para iniciar una negociación es el IPC”, señaló el timonel de los profesores.

