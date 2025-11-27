Ravinet calificó de "gran error" la suspensión de militancia de Frei: "Le hace más a la DC que al expresidente"

El exministro y exmilitante de la Democracia Cristiana, Jaime Ravinet, criticó la decisión del partido de suspender la militancia del expresidente Eduardo Frei a raíz de la reunión con el abanderado del Partido Republicano, Jose Antonio Kast, pese a que la colectividad decidió apoyar a Jeannette Jara (PC).

En conversación con radio Agricultura, sostuvo que la decisión de la directiva “comete un error más, es absolutamente injusto el que a un expresidente no se le permita expresar su punto de vista con claridad. Lamentablemente, le hace más mal a la DC que a Eduardo Frei. Es un gran error, y esto no es una exageración, es un gran error”.

Para Ravinet, la medida no solo daña al partido, sino que refuerza la imagen de coherencia de Frei. “Creo que esto no favorece para nada a la DC y creo que de alguna manera enaltece la honestidad y consecuencia de Eduardo Frei Ruiz-Tagle”, afirmó. La consecuencia, según su análisis, es que la colectividad se distancia de sus bases y pierde legitimidad frente a la ciudadanía.

El exministro extendió su crítica hacia la relación de la DC con el Partido Comunista, señalando que la decisión de apoyar a Jeannette Jara contradice los principios históricos de la colectividad. “Yo no sé cuántos militantes quedan para ser franco (en la DC), pero me preocupa mucho más, que la gente que está alrededor de la DC entienda que votar por un comunista es una traición a su principio”, expresó.

En esa línea, anticipó que muchos militantes optarían por anular su voto: “Yo creo que quien tenga principios demócratas cristiano, en su conciencia no va a votar por Jara. Probablemente, anule el voto, ahí ya es una opción personal, pero yo diría que gran parte del voto nulo es el militante consecuente”.

Ravinet también apuntó a la influencia del actual gobierno en la dirigencia demócrata cristiana: “El que está apitutado por el gobierno de Boric, que es una gran mayoría de sus dirigentes, ese probablemente siga la ruta de votar por una comunista”. La consecuencia, según su visión, es que la DC se ha convertido en un partido dependiente de cargos públicos y alejado de sus raíces.

Consultado por el futuro de la colectividad, Ravinet fue categórico: “En el actual panorama sería solo desaparecer”. Argumentó que las alianzas pragmáticas de algunos dirigentes han debilitado aún más al partido: “Realmente no le da ningún sentido, solamente combinaciones para ser reelectos, algunos senadores se la arreglaron de pactar con el diablo, con tal de ser nuevamente senadores, yo creo que eso no tiene ningún destino”.

El exministro profundizó en su diagnóstico institucional: “Yo creo que se han tomado al partido Democrático Cristiano, se ha convertido en una agencia de empleo. Si usted ve, todos sus dirigentes son funcionarios públicos municipales”.

Para él, la consecuencia de este proceso es la pérdida de identidad histórica de la colectividad. “Vuelvo a decir, ha abandonado las raíces, esta no es la Democracia Cristiana histórica que fundó Frei, Leighton, Palma, Tomic y tantos otros, que realmente jamás estuvieron apoyando un candidato comunista”, concluyó.

PURANOTICIA