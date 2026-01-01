Raúl Soto: “Sería inédito que un presidente acepte imposiciones de un candidato que perdió”

El diputado Raúl Soto (PPD) cuestionó duramente las llamadas “líneas rojas” levantadas por Johannes Kaiser para integrar el futuro gabinete del Presidente electo José Antonio Kast. Según Soto, aceptar estas condiciones sería “inédito”, marcando la primera vez que un mandatario ganador cede ante imposiciones de un candidato derrotado.

Entre las exigencias de Kaiser destacan medidas que podrían afectar el programa de acompañamiento a la identidad de género “Crece con Orgullo” y la Educación Sexual Integral (ESI). Soto advirtió que este tipo de decisiones podría comprometer la conducción transversal del país y limitar la capacidad del nuevo gobierno para atender a todos los chilenos.

El parlamentario oficialista sostuvo que la influencia de Kaiser podría alejar al Presidente electo de una gobernanza inclusiva y centrada en consensos. “Kast no tiene que perder de vista que debe gobernar para todos los chilenos, y Kaiser al interior del Gobierno será un factor que lo impida”, afirmó en sus declaraciones a La Tercera.

Sectores de la oposición y parte del oficialismo han manifestado su preocupación por el impacto de estas “líneas rojas” en materias sensibles como derechos sociales, educación y diversidad. Consideran que imponer condiciones ideológicas podría generar fricciones políticas y afectar la estabilidad del futuro gabinete.

Desde el Partido Republicano defendieron el proceso de conformación del equipo ministerial, enfatizando que la idoneidad técnica debe primar sobre criterios ideológicos. No obstante, el debate continúa abierto mientras se espera que el anuncio oficial del gabinete se realice el próximo 15 de enero.

PURANOTICIA