Raúl Soto anticipa fin de la coalición oficialista tras término del gobierno de Boric

A días de que el oficialismo entre en una nueva etapa política, el diputado y jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, abordó el futuro de la alianza que sostiene al Ejecutivo y anticipó que la actual coalición terminará junto con el gobierno del presidente Gabriel Boric.

En entrevista con EmolTV, Soto sostuvo que el quiebre previo entre el socialismo democrático y el Partido Comunista con el Frente Amplio no es un hecho inesperado, ya que la coalición fue concebida únicamente como un soporte institucional para la administración actual.

“Esta es una coalición de Gobierno que se forma para integrar y dar base política al gobierno del presidente Gabriel Boric”, afirmó el parlamentario, recalcando que su creación respondió a un objetivo puntual y temporal: sostener el mandato presidencial.

En esa línea, Soto explicó que la disolución de la alianza no debe interpretarse como una ruptura definitiva. Sin embargo, fue claro al señalar que “terminado el Gobierno del presidente Gabriel Boric, esa coalición de Gobierno deja de existir”, al tratarse de una consecuencia natural del fin del período.

El diputado agregó que este escenario no significa un aislamiento político entre los sectores involucrados, ya que podrían seguir existiendo instancias de coordinación y coincidencias en materias legislativas. “No significa que vamos a dejar de tener comunicación”, puntualizó.

Desde el PPD, Soto también expresó preocupación por el rol que podría asumir el Frente Amplio en un futuro escenario opositor. Según dijo, aunque el Presidente ha hecho una autocrítica profunda, no observa la misma actitud en su partido.

Finalmente, advirtió sobre un posible resurgimiento de la “superioridad moral” y de la “teoría del reemplazo” hacia el socialismo democrático, aunque cerró señalando que, según conversaciones con el propio mandatario, esas tensiones serían “situaciones ya absolutamente superadas”.

