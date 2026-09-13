Rau proyecta ley de sala cuna para enero y reafirma meta de desempleo del 6,5%

Con una tasa de desempleo que alcanza el 9,5%, el Gobierno busca acelerar una serie de medidas destinadas a impulsar la creación de puestos de trabajo, mientras avanza paralelamente en su agenda laboral. En ese escenario, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, abordó este domingo las proyecciones del Ejecutivo y puso plazo a la tramitación del proyecto de sala cuna universal.

En conversación con Estado Nacional de TVN, el secretario de Estado aseguró que la expectativa del Gobierno es que la iniciativa pueda completar su tramitación entre fines de este año y comienzos del próximo. “Esperamos que en diciembre, a más tardar en enero, ya sea una realidad (...) Estamos trabajando fuertemente para eso”, señaló.

El proyecto avanzó esta semana luego de la aprobación de 27 de sus 30 indicaciones y su despacho a segundo trámite constitucional. Sin embargo, uno de los principales puntos pendientes corresponde a su mecanismo de financiamiento.

La propuesta para financiar el Fondo de Sala Cuna contemplaba un aporte de 0,35% a cargo de los empleadores, compensado mediante una reducción equivalente en la cotización destinada actualmente al Seguro de Cesantía. La fórmula fue rechazada durante la discusión legislativa.

Rau reconoció que este aspecto representa una de las principales dificultades que deberá enfrentar el Ejecutivo en las siguientes etapas de la tramitación. “Nosotros hemos sido muy dialogantes, nos hemos juntado con más de 30 organizaciones de la sociedad civil, con sindicatos, con la CUT, con otras centrales sindicales, con parlamentarios de distintas sensibilidades y obviamente el tema de financiamiento es un nudo”, sostuvo.

El ministro explicó además que la propuesta gubernamental no considera recurrir a los recursos acumulados en las cuentas individuales de los trabajadores, sino realizar modificaciones al flujo de las cotizaciones. “Los fondos son sostenibles”, afirmó.

Pese al rechazo registrado esta semana, el Ejecutivo buscará mantener esta alternativa durante la discusión parlamentaria. Rau advirtió, sin embargo, que aún es un “tema prematuro”, considerando que el proyecto deberá continuar su análisis en las comisiones de Trabajo, Educación y Hacienda.

DESEMPLEO Y CREACIÓN DE NUEVOS TRABAJOS

Otro de los temas abordados por el ministro fue la tasa de desempleo de 9,5% y la meta del Gobierno de reducirla hasta el 6,5%. Rau reconoció que durante los primeros meses de gestión el Ejecutivo se encontró con un escenario económico más complejo de lo previsto, marcado por una menor actividad económica, el conflicto en Medio Oriente y los temporales registrados en julio.

“Cuando tú observas seis mediciones de Imacec negativas, de las siete que conocemos, eso básicamente significa que la economía se está contrayendo en esos meses (...) Esa situación compleja cuando asumimos nos sorprendió”, indicó.

Respecto de la meta de llevar el desempleo al 6,5%, Rau reafirmó que se trata de un objetivo compartido por el Ejecutivo. “El 6,5 es la meta del gobierno, somos un equipo y estamos trabajando para eso”, sostuvo.

El secretario de Estado admitió que alcanzar ese nivel representa un desafío importante, pero defendió la necesidad de establecer objetivos ambiciosos. “Está bien ponerse metas exigentes, porque una meta que no es exigente no es meta”, afirmó.

Sus declaraciones se producen luego de las diferencias que surgieron con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, cuando Rau inicialmente tomó distancia de la cifra. “Esa es una meta que impuso el ministro de Hacienda (Jorge Quiroz). Si usted revisa mis intervenciones, yo he sido bastante más cauto”, había señalado.

Posteriormente, el ministro aclaró sus palabras y aseguró que “nosotros somos un solo gobierno, la meta del 6,5% es la meta del Gobierno. Estamos trabajando arduamente para llegar a esa meta”.

En el corto plazo, la cartera del Trabajo apunta a generar al menos 50 mil nuevos puestos de trabajo mediante distintas herramientas, entre ellas el subsidio de activación laboral.

A ello se suma la intención del Ejecutivo de acelerar proyectos vinculados a vivienda y obras públicas. Rau destacó que existe un plan de inversión por US$15 mil millones en infraestructura para el periodo de Gobierno y señaló que el gabinete económico trabaja para adelantar su ejecución como una de las vías para estimular la actividad y el empleo.

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