Operación Pantera: PDI incauta más de 3 kilos de oro avaluados en $294 millones

En el marco de la denominada “Operación Pantera”, detectives de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) Metropolitana Centro Norte en coordinación con oficiales de la Sección Inspección Actas de Procedencia (Sinapro) de la PDI, incautaron más de 3 kilos de oro.

La comisaria Jennipher Ramírez, de la Biro Centro Norte, detalló que el operativo se de en el marco de la investigación de bandas criminales de chilenos que se dedican en el extranjero a la sustracción de joyas, en propiedades de diferentes ciudades de Estados Unidos y Europa, para luego importarla de manera ilegal a Chile.

En ese contexto, y en el marco de las coordinaciones internacionales con el FBI se perfilaron blancos de interés y lugares de distribución, logrando fiscalizar un local comercial ubicado en la comuna de Santiago, donde se incautaron diferentes joyas y lingotes de metales amarillos y blancos, las que se encuentran en proceso de ser periciadas.

Además, se logró la detención de un hombre, de nacionalidad chilena de 33 años. El procedimiento permitió la incautación de 3 kilos 276 gramos de oro, con un valor comercial de $294.917.400.

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