Cinco detenidos por conducción temeraria: conducían a más de 160 km/h en autopistas de la Región Metropolitana

Prsonal de la Prefectura de Tránsito y Carreteras desarrolló servicios de control y fiscalización de velocidad en distintas autopistas de la Región Metropolitana, como Costanera Norte, Radial Nororiente, Ruta 5 Norte, Ruta 5 Sur, Ruta 68 y Ruta 78.

Como resultado de estos controles, cinco conductores fueron detenidos por conducción temeraria, dos de los cuales fueron sorprendidos realizando una carrera entre sí.

En la Autopista Radial Nororiente, sector Chicureo, comuna de Colina, fueron aprehendidos dos motociclistas: uno conducía una BMW a 164 km/h y otro una moto marca Triumph, también a 164 km/h. Además, en la Autopista Costanera Norte, sector Lo Curro, comuna de Vitacura, fue detenido un motociclista que circulaba en una Kawasaki a 176 km/h, además del conductor de un Chevrolet Sonic que lo hacía a 161 km/h. En tanto, en la Ruta 78, sector Melipilla, fue detenido el conductor de un Chevrolet Corsa que circulaba a 162 km/h.

Junto con estas detenciones, durante la jornada se cursaron 271 infracciones al tránsito exclusivamente por exceso de velocidad.

El mayor Nicolás Silva, de la 32ª Comisaría del Tránsito y Carreteras, señaló que este tipo de fiscalizaciones forman parte de una estrategia preventiva destinada a detectar oportunamente conductas que pueden derivar en siniestros viales de graves consecuencias.

Asimismo, recalcó que circular a velocidades superiores a los 160 km/h y más constituye un delito y que el hecho de participar en competencias en plena autopista representa un riesgo no solo para los propios conductores, sino también para pasajeros y terceros que circulan por la vía.

Finalmente recalcó que “el objetivo de estos controles no es únicamente sancionar, sino principalmente prevenir siniestros viales y evitar que una conducta irresponsable termine con personas lesionadas o fallecidas”.

PURANOTICIA