Hombre muere tras incendiar departamento de su pareja en San Miguel

Un hombre falleció en horas de la mañana de este domingo tras amenazar y prender fuego al departamento de su pareja en la comuna de San Miguel, Región Metropolitana.

Según información preliminar, el hecho ocurrió a eso de las 09:30 horas en calle Salesianos, cuando el sujeto amenazó con quemar el inmueble en el que se encontraba la mujer, junto con sus dos hijas, quienes pudieron huir del lugar.

El mayor Pablo Anders detalló que "ante la negativa de salir de este sujeto, se activó el protocolo (...) y en este intertanto se empieza a ver por la parte baja de la puerta una llama de color anaranjado".

Al ingresar los equipos de emergencia al inmueble constaron que el hombre se encontraba fallecido. Personal policial se encuentra realizando las diligencias correspondientes para aclarar lo sucedido.

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