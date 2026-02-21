Ratifican 20 años de cárcel a hombre que asesinó a persona en situación de calle en Villarrica

La Corte de Apelaciones de Temuco confirmó este viernes la sentencia de 20 años de presidio en contra de Nicolás Fernando Méndez Carrasco, acusado de asesinar a un hombre en situación de calle en Villarrica.

El crimen se produjo el 14 de diciembre de 2023, cuando la víctima se encontraba recostada sobre un colchón en calle Vicente Reyes, junto a un food truck, en pleno espacio público. Según la investigación, Méndez Carrasco la golpeó de manera sorpresiva, provocándole la muerte.

En diciembre de 2025, el Tribunal Oral en lo Penal de Villarrica había dictado la condena de 20 años, pero la defensa presentó un recurso de nulidad alegando un supuesto error de derecho en la sentencia inicial.

La Tercera Sala del tribunal de alzada rechazó unánimemente la acción, señalando que las circunstancias objetivas y subjetivas del caso permitían comprobar la ejecución del delito con alevosía y sin posibilidad de defensa para la víctima.

El fallo profundiza en los elementos que configuraron la alevosía: la víctima estaba en una situación de vulnerabilidad, acostada sobre un colchón y disminuida en sus capacidades de reacción, mientras que el agresor se aprovisionó de un trozo de madera y se dirigió a atacarlo de manera sorpresiva.

Según los ministros, estas condiciones cumplen con los requisitos que la doctrina y la jurisprudencia establecen para calificar un homicidio con alevosía, descartando cualquier error en la aplicación del derecho.

El tribunal concluyó que la acción del acusado fue planeada y ejecutada deliberadamente, asegurando la imposibilidad de defensa de la víctima y justificando plenamente la condena impuesta.

Con esta resolución, la pena de 20 años de presidio se mantiene firme, asegurando que Nicolás Méndez Carrasco cumpla su sentencia y quedando desestimadas todas las alegaciones de nulidad presentadas por su defensa.

