Ramos responde a críticas del gobernador de Arica y defiende que flujo migratorio en la frontera es “habitual”

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, respondió este domingo a las críticas del gobernador de Arica y Parinacota, Diego Paco, quien cuestionó el diagnóstico del Gobierno tras la visita de autoridades a la frontera y aseguró que no fue convocado a una reunión. Ramos desmintió esa versión y defendió que el Ejecutivo mantiene un análisis claro de la situación migratoria.

En conversación con Estado Nacional de TVN, Ramos afirmó que la comitiva recorrió la frontera “en terreno”, tanto en el complejo de Chacalluta como en el Hito 1. “El gobernador estuvo presenciando el punto de prensa todo el tiempo que nosotros dimos, y a través de nuestro equipo le ofrecimos una reunión y él no quiso reunirse con nosotros. Y esas son las verdades de los hechos”, señaló.

El subsecretario llamó a elevar el tono del debate y cuestionó las críticas del gobernador: “¿A qué estamos jugando con todo esto? ¿Qué queremos?”. Además, reiteró que, según las mediciones del Gobierno, lo observado en la frontera corresponde a un “flujo habitual, como el de cada uno de los meses de los años”, descartando un agravamiento de la situación tras la decisión de Perú de reforzar la zona con militares.

Ramos destacó que Chile cuenta con mayores capacidades tecnológicas y operativas para enfrentar la migración irregular, subrayando el despliegue del Ejército desde 2023. “Nos ha permitido reducir la migración irregular, que salgan también los migrantes que están en una situación irregular dentro de nuestro país”, indicó. Además, valoró que Perú adopte medidas similares a las implementadas por Chile: “Qué bueno que un país hermano pueda seguir los pasos que este Gobierno ya efectuó, porque eso va a permitir un mejor control de frontera”.

Las declaraciones surgieron luego de que el gobernador Diego Paco manifestara su preocupación por un eventual agravamiento del escenario fronterizo post elecciones, señalando que desde el nivel central “no se ha tomado la gravedad” de la situación. Ramos insistió en que “no hay nada distinto, no hay nada nuevo”, y que los datos respaldan la evaluación del Ejecutivo.

