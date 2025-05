Ramírez dice que "no puede creer" que el subsecretario de Pesca siga en su cargo tras datos erróneos en ley de fraccionamiento

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, se refirió a los datos erróneos entregados por el subsecretario de Pesca, Julio Salas, en el marco de la discusión por la ley de fraccionamiento pesquero.

El diputado sostuvo que “el dato más importante de todos es saber cuánto son capaces de sacar los industriales y cuanto son capaces de sacar los artesanales (…) y ese es justo el dato que se entrega mal”.

“Influye de manera brutal en la forma en que los parlamentarios tenemos que sopesar finalmente que es lo justo, conveniente, mejor para la industria, para los consultores”, añadió en conversación con Tele13 Radio.

El timonel de la UDI dijo que “llevo siete años en el Congreso, esto no había pasado nunca. Sin precedentes, me parece realmente escandaloso. Yo no puedo creer que el subsecretario siga en su lugar”.

Por otro lado, el presidente de la UDI abordó la petición de los diputados de su partido para nombrar a Patricio Cooper como fiscal exclusivo en el caso ProCultura.

“Esto es tan grande que equivale a muchas causas, está alojado en ocho regiones, que podría potencialmente involucrar a ocho gobernaciones regionales. Yo creo que vale la pena que el fiscal Cooper se concentre solamente en esto y con ello además le hacemos un favor a la izquierda porque está pidiendo que el fiscal Cooper abandone la causa de Sierra Bella”, indicó.

En cuanto a la petición de remoción del persecutor, Ramírez afirmó que “lo que dice la izquierda es que el fiscal Cooper habría hecho esto de manera intencional, que habría esperado el momento del parto (de Karol Cariola) para hacer el allanamiento”.

“Los plazos que establece la ley para abrir el expediente a los intervinientes es un hecho objetivo, que se puede verificar y que justo coincidía al día siguiente del parto, por lo tanto, a él sólo le quedaba ese día para hacer la intervención, el allanamiento”, argumentó.

Sobre el Presidente Gabriel Boric, el parlamentario señaló que “al leer el contenido de esa conversación, hay un par de cosas que me parecen interesantes. El Presidente Boric le dice a Josefina Huneeus que él es muy cercano a Larraín y que no se va a hacer el desentendido. Es interesante a la luz de lo que hemos visto el último tiempo, en que resulta que nadie conocía a Larraín, nadie era cercano a él".

