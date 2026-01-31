Ramírez asegura mayoría en la Cámara: “Con o sin el PDG la derecha la va a tener”

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, aseguró que la derecha logrará consolidar una mayoría en la Cámara de Diputados con o sin el Partido de la Gente (PDG). Sus declaraciones surgen en medio de la tensión generada por el conflicto del Distrito 17, donde el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) ratificó a Guillermo Valdés como diputado y desmintió al PDG.

Luego de ese episodio, el PDG se retiró de las negociaciones con la derecha para definir la presidencia de la Cámara, congelando un diálogo que, según Ramírez, podría retomarse durante febrero. En entrevista con Radio Biobío, el diputado afirmó que “si no es con el PDG será con otra fuerza, pero mayoría en la Cámara vamos a tener”.

Ramírez explicó que el objetivo central es construir mayorías amplias y estables, que permitan asegurar gobernabilidad y avanzar en la agenda legislativa. “Es muy importante formar grandes mayorías que nos permitan estabilidad en la Cámara de Diputados y así poder sacar la agenda del Gobierno adelante”, sostuvo, apuntando a un escenario donde el oficialismo carece de respaldo suficiente.

El timonel UDI subrayó que el acuerdo administrativo es clave para los próximos cuatro años, considerando que el Gobierno “no tiene mayoría en ninguna de las dos Cámaras”. En ese contexto, recordó que con 76 votos no basta, ya que las mayorías se logran con 78, por lo que insistió en la necesidad de alianzas más permanentes.

En cuanto a las negociaciones, Ramírez reconoció que se transformaron en un “juego de suma cero”, donde cada sector intentaba sacar ventaja. Por ello, explicó que decidieron congelar el diálogo por un par de semanas para reflexionar y retomar conversaciones más adelante, buscando un pacto que no dependa de acuerdos circunstanciales.

Respecto a los vetos que trascendieron contra el Partido Nacional Libertario, Ramírez fue enfático: “Las conversaciones tienen que ser sin veto”, agregando que no es adecuado excluir a un partido que trabaja en conjunto con el Partido Republicano. También admitió que la UDI mantuvo un rol discreto al inicio, pero afirmó que en la etapa final todos los partidos que aspiran a ser gobierno han estado representados.

Finalmente, Ramírez se refirió a las críticas del líder del PDG, Franco Parisi, calificándolas como “muy injustas” y diferenciando acudir al Tricel de una acusación de fraude. Además, celebró la incorporación de Claudio Alvarado como futuro ministro del Interior en un eventual gobierno de José Antonio Kast, y valoró el retorno de Pablo Longueira a la militancia UDI, destacando la importancia de la experiencia en los equipos políticos.

