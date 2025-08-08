Ramírez arremete contra Republicanos tras inscripción de pacto: "Si llegamos a perder el Congreso va a ser culpa de la falta de unidad"

El presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, lamentó que Republicanos, Socialcristianos y Nacional Libertarios, inscribieran su pacto «Cambio por Chile», cerrando toda posibilidad de una lista única con Chile Vamos y advirtió que "si llegamos a perder el Congreso va a ser culpa de la falta de unidad".

"Las palabras aguantan cualquier cosa, lo relevante son los hechos. El Partido Republicano ha pedido unidad y hoy inscriben su lista parlamentaria, sin haber tenido la intención de conversar para haber tenido una lista unitaria", dijo el diputado.

Agregó que "lamentablemente si llegamos a perder el Congreso, aunque tengamos más votos las oposiciones, esto va a ser culpa de la falta de unidad".

De todas formas, Chile Vamos y Cambio por Chile, se encuentran negociando la posibilidad de pactos por omisión en la senatorial en las cuatro regiones binominales del país.

Al respecto, la secretaria general de RN, Andrea Balladares, comentó que "esperamos tener muy buenas noticias en estos días respecto a un posible pacto con el Partido Demócratas. Y además lograr todas las coordinaciones posibles con todos aquellos que nos sentimos oposición para que esa gran mayoría opositora el próximo año pueda tener tener esa misma realidad en el Congreso".

"Vamos a seguir insistiendo en la unidad hasta el último minuto y es por eso que esperamos poder coordinarnos de la mejor manera posible con todos los partidos que hoy nos sentimos oposición", remató.

