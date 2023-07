Ramírez afirma que "no hay un quiebre" con Evópoli tras rechazo a la AC contra Ávila, pero si "una diferencia importante"

El jefe de la bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, abordó el rechazo de la Sala de la Cámara a la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.

Desde el Congreso, aseveró que "no vamos a cejar de la derrota de hoy, no vamos a cejar de nuestro esfuerzo por conocer toda la verdad de los actos de corrupción que han enlodado al Gobierno en estas últimas semanas, no vamos a retroceder un minuto a pesar de esta derrota".

Consultado por los votos en contra de Evópoli, el diputado sostuvo que "incluso quienes rechazaron la acusación constitucional en el PDG, en Evópoli, y en otras fuerzas de centro izquierda, reconocieron en sus discursos que este es un muy mal ministro de Educación, y argumentaban que no hay razones suficientes para destituirlo".

"Si vamos a poner a los niños primeros, creo que el ministro tiene que dar un paso al costado. Creemos además que el tiempo nos va a dar la razón, porque cuando se destape lo de la Junaeb los parlamentarios que decidieron enterrar este caso de corrupción van a tener que darle explicaciones a los chilenos de por qué votaron como votaron", sumó.

En la misma línea, Ramírez reconoció que "no estamos contentos ni satisfechos con la votación de algunos de ellos (Evópoli), ellos votaron divididos, y tendrán que darle razones al país de por qué tomaron algunos la decisión de votar en contra. No vamos a ser los intérpretes de Evópoli, cuya decisión nos parece que fue equivocada. No entendemos las razones, no las compartimos, pero estas diferencias las vamos a resolver en casa, no en los medios de comunicación".

Luego agregó que "no hay un quiebre (con Evópoli), pero hay una diferencia importante".

En tanto, respecto de una posible homofobia como motivación detrás del libelo, el representante UDI indicó que "no son nuestros invitados quienes han hecho alusión a la orientación sexual del ministro. El Gobierno tomó la decisión de invocar un problema de discriminación justamente para no hablar del fondo del asunto, que en lo que a nosotros nos compete son los actos de corrupción que hay en la Junaeb".

"Quiero decirles a los ministros y a los parlamentarios de Gobierno que no vamos a aceptar que nos insulten de la manera que lo han hecho hoy, diciendo que nuestras motivaciones son homofóbicas. Nosotros no hemos acusado a nadie por su orientación sexual, en ninguna parte de la acusación se hace referencia. El hecho de que se diga que es una acusación homofóbica nos ofende", zanjó.

