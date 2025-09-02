Ramírez adelanta que cuando Matthei sea presidenta, tienen preparado un "escenario de paz social"

Tras la reunión semanal del comité político de Evelyn Matthei, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, abordó el escenario político en torno a la candidatura presidencial de la exalcaldesa.

En ese contexto, aseguró que su sector ha trabajado para garantizar gobernabilidad: “Hemos venido preparando el escenario para que finalmente cuando Evelyn Matthei sea Presidenta, haya paz social”.

La declaración se dio luego de que Jorge Desormeaux, esposo de la exjefa comunal, afirmara en La Tercera que “vamos a tener menos paz social en un eventual gobierno de Kast que en un gobierno de Evelyn Matthei. Es el enemigo ideal para la gente de extrema izquierda”.

Desde el Partido Republicano, en respuesta, señalaron que cualquier gobierno será blanco de intentos de desestabilización por parte de la izquierda.

Ramírez, por su parte, vinculó el momento político con el tercer aniversario del 62% del Rechazo, y planteó que el desafío actual es convocar a esa mayoría ciudadana: “Nosotros lo que estamos tratando de hacer es convocar a ese 62% del Rechazo, es convocar a una gran mayoría de chilenos para que juntos podamos resolver los problemas que hoy tiene Chile, por eso nosotros hablamos de un solo equipo”.

En esa línea, defendió el enfoque de unidad como eje de campaña: “Eso que hay que hacer en el futuro no se logra desde las esquinas, no se logra excluyendo, ni polarizando, sino formando un solo equipo”. “Si mantenemos la campaña en el eje de las ideas y las soluciones, eso genera orden”, complementó.

Respecto a las tensiones con el Partido Republicano, Ramírez subrayó que la paz social es una aspiración transversal y que “todos los presidentes de la República del color que sea quieren paz social para poder gobernar tranquilamente y sacar adelante sus proyectos”.

Y reiteró que la estrategia de la UDI apunta a construir mayorías amplias, “convocando a distintas personas para formar una gran mayoría, habiendo mayorías hay paz social. Invito a que miren el eslogan de Evelyn Matthei: un solo equipo. Si logramos formar un solo equipo, la paz social está garantizada”.

Además, lanzó una crítica al oficialismo, esperando que en un futuro como oposición actúen con mayor responsabilidad: “Yo espero que esa izquierda que hoy son el gobierno haya aprendido la lección y se comporten con un poquito más de lealtad y patriotismo cuando les toque ser de nuevo oposición”.

Finalmente, el presidente de la UDI cuestionó la propuesta previsional de José Antonio Kast, conocida como “Chao préstamo”, señalando inconsistencias: “No se puede decir que acaba el préstamo y al mismo tiempo decir que se mantienen los beneficios”.

“Nosotros hemos preguntado de manera honesta en pos de la rigurosidad cómo pretenden hacer eso y nos han respondido, no le han contestado a Chile. Nosotros en materia programática hemos sido extremadamente rigurosos, hemos autoexigido los más altos estándares, no tenemos por qué exigirles menos a los otros candidatos”, finalizó.

