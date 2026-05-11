Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Rafael Araos renuncia al cargo de subsecretario de Ciencia tras diferencias con la ministra Lincolao

Rafael Araos renuncia al cargo de subsecretario de Ciencia tras diferencias con la ministra Lincolao

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

De manera subrogante, en reemplazo del médico cirujano de la Universidad de los Andes e infectólogo, asumirá Carolina Rossi, directora de Tecnologías Emergentes del ministerio.

Rafael Araos renuncia al cargo de subsecretario de Ciencia tras diferencias con la ministra Lincolao
Lunes 11 de mayo de 2026 21:30
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Este lunes renunció Rafael Araos al cargo de subsecretario de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, tras diferencias con la gestión de la ministra de la cartera, Ximena Lincolao.

La distancia entre ambos se remontaría a cuando la secretaria de Estado le solicitó ejecutar un plan de desvinculación de cerca de 40 personas, equivalente al 30% de la dotación, según consigna La Tercera.

El médico cirujano de la Universidad de los Andes e infectólogo, se habría negado a firmar los despidos, ofreciendo su renuncia, la que quedó en pausa debido a la participación de Lincolao en el programa “Choose Chile”, en Estados Unidos.

Con el regreso de la jefa de cartera, la renuncia se concretó pasadas las 18:00 horas de este lunes.

Cabe señalar que Araos no fue el único en dejar el ministerio, también concretaron su salida la jefa de gabinete, Camila Skewes; y la jefa de la División Jurídica, Alejandra Tagle.

De manera subrogante, en reemplazo de Araos asumirá Carolina Rossi, directora de Tecnologías Emergentes del ministerio.

PURANOTICIA

Cargar comentarios