Rafael Araos renuncia al cargo de subsecretario de Ciencia tras diferencias con la ministra Lincolao

Este lunes renunció Rafael Araos al cargo de subsecretario de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, tras diferencias con la gestión de la ministra de la cartera, Ximena Lincolao.

La distancia entre ambos se remontaría a cuando la secretaria de Estado le solicitó ejecutar un plan de desvinculación de cerca de 40 personas, equivalente al 30% de la dotación, según consigna La Tercera.

El médico cirujano de la Universidad de los Andes e infectólogo, se habría negado a firmar los despidos, ofreciendo su renuncia, la que quedó en pausa debido a la participación de Lincolao en el programa “Choose Chile”, en Estados Unidos.

Con el regreso de la jefa de cartera, la renuncia se concretó pasadas las 18:00 horas de este lunes.

Cabe señalar que Araos no fue el único en dejar el ministerio, también concretaron su salida la jefa de gabinete, Camila Skewes; y la jefa de la División Jurídica, Alejandra Tagle.

De manera subrogante, en reemplazo de Araos asumirá Carolina Rossi, directora de Tecnologías Emergentes del ministerio.

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