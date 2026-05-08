Quiroz presentó la agenda económica impulsada por el Gobierno en el "Chile Day" en Nueva York e invitó a mirar el país "con nuevos ojos"

En la ciudad de Nueva York y con la atención de aproximadamente 800 delegados del ámbito financiero, se llevó a cabo una nueva edición del Chile Day 2026. Durante este evento, la agenda económica promovida por el Ejecutivo fue detallada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Al dirigirse a los asistentes, el secretario de Estado lanzó un mensaje de optimismo frente a los desafíos actuales: "Enfrentamos una montaña importante, pero juntos podemos subirla. El punto de partida es difícil, pero ya estamos actuando. Los invito a mirar a Chile con nuevos ojos".

Retomar la senda de la expansión económica es el principal reto que tiene el país por delante, según explicó la autoridad. Esto, tras diez años donde diversas variables golpearon tanto la inversión como el dinamismo local, un escenario que resumió indicando que "fueron acumulándose problemas que erosionaron paulatinamente nuestra capacidad de crecer".

Para corregir este rumbo, el jefe de la billetera fiscal recalcó que la administración actual tiene una postura definida. Al respecto, argumentó que "el diagnóstico es simple: Chile ha frenado su capacidad de crecer porque está gravando el crecimiento".

En esa misma línea, la autoridad gubernamental fue enfática al asegurar que el Ejecutivo no dudará en implementar las modificaciones necesarias: "Tenemos todas las decisiones tomadas para hacer ese cambio, sin complejos y con plena convicción".

El plan de acción trazado por Hacienda tiene como objetivo primordial devolverle al mundo privado las condiciones óptimas para que pueda generar nuevos puestos de trabajo, innovar y materializar sus inversiones.

Sobre este punto, Quiroz garantizó que "vamos a restituir decididamente la libertad creativa al sector privado". Asimismo, complementó su idea precisando cuál será el rol del Estado en esta etapa, señalando que "el gobierno debe proveer el marco para que la iniciativa privada opere con toda su energía".

La herramienta fundamental para concretar estas transformaciones será el Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social. Esta iniciativa legislativa contempla una contención del gasto público, el impulso al rubro de la construcción, el otorgamiento de mayor certeza jurídica en los procesos de evaluación ambiental y una disminución del impuesto corporativo, el cual pasará de un 27% a un 23%.

Un aspecto del proyecto que captó especial atención entre los inversionistas presentes fue la garantía de estabilidad tributaria destinada a aquellos capitales que superen los US$ 50 millones. Este mecanismo busca blindar los proyectos frente a los ciclos políticos, asegurando que las condiciones bajo las cuales se invierte hoy serán exactamente las mismas bajo las que se recibirán los retornos el día de mañana.

Como prueba de un repunte en las expectativas de inversión, el titular de Hacienda reveló cifras contundentes. Durante el primer trimestre de 2026, iniciativas valoradas en US$ 28.500 millones ingresaron a evaluación ambiental. Este monto representa 2,3 veces el promedio histórico registrado para ese mismo período entre los años 2014 y 2025, evidenciando una creciente confianza en que el país está en condiciones de recibir capitales con reglas del juego claras.

Más allá de su exposición principal, la agenda de Quiroz en la ciudad estadounidense contempló diversas reuniones privadas con representantes de distintos ámbitos económicos y financieros. El periplo internacional de la autoridad no se detiene ahí, ya que el lunes la gira continúa en Toronto, Canadá, nación que destaca como uno de los principales países inversionistas en Chile.

(Imagen: Ministerio de Hacienda)

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