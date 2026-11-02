Quiroz atribuye bajo Imacec a "años de incertidumbre", pero reitera que "el próximo año los números vienen mejor"

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió al Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de septiembre, que creció apenas 0,2% en doce meses, vinculando la cifra a años de incertidumbre y bajas inversiones.

En ese sentido, responsabilizó a señales adversas de administraciones anteriores y aseguró que las perspectivas para 2027 son mejores.

"El Imacec vuelve a reflejar lo que venimos diciendo hace mucho rato. Tenemos un problema con la producción minera, que está respondiendo a muchos años de incertidumbre y bajas inversiones", aseguró en el Congreso.

Sobre la baja en la actividad minera -cayó 12,1% anual en septiembre- Quiroz explicó que la extracción de cobre se contrajo 15%, una caída que, según el ministro "no se debe a ningún efecto de ninguna política".

El secretario de Estado manifestó es un "precio de muchos años de incertidumbre, de amenazas de nacionalización, el royalty. Esas señales adversas en los últimos siete, ocho, nueve años son las que nos tienen con este precio que estamos pagando este año en términos de producción minera".

Por el contrario, Quiroz destacó que el Gobierno ha “dado señales de invariabilidad tributaria, hemos dado señales de estabilidad en nuestro orden jurídico económico, y esas señales harán que los privados inviertan y podamos tener más producción en los próximos años".

"Como estamos cambiando esas cosas, el próximo año los números vienen mejor. Tenemos la plena confianza en que esa situación la vamos a dar vuelta”, destacó.

Añadió que "si uno mira lo no minero, está creciendo al 2%, el comercio se está recuperando. Es muy difícil hacer un número mucho más positivo con la minería cobrándonos este precio".

“La señal positiva es que lo no minero, comercio y otras actividades, todos tienen cifras positivas", finalizó Jorge Quiroz.

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