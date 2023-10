Quintana anticipa que "Una Constitución más a la derecha puede ser detonante de nuevo estallido"

El presidente del PPD, senador Jaime Quintana, aseguró que “se me hace insufrible imaginarme en la urna votando a favor” y que "una Constitución más a la derecha puede ser el detonante de un nuevo estallido social”.

En entrevista con La Tercera, aseguró que "no tengo todavía una evaluación acabada del texto. Se requiere una lectura comprensiva, por lo que está en juego. Y no solo eso, se requiere un análisis también colectivo, al interior del PPD y en el Socialismo Democrático".

Añadió que "el proceso es decepcionante, porque esta segunda oportunidad contaba con todos los elementos para alcanzar un texto de consenso y estamos terminando con uno que divide a Chile. Hay artículos que parecen más un manual de doctrina que una Constitución, y no creo que los chilenos necesiten ser adoctrinados".

Agregó que "el PPD tomará una definición en un congreso nacional, no obstante, a título personal, se me hace insufrible imaginarme en la urna votando a favor. Con todo, lo fundamental no es lo que vote yo o lo que vote el PPD, sino el convencimiento al que llegue la mayoría de los chilenos sobre si esta propuesta es un avance o es un retroceso. Y, hasta ahora, predomina un retroceso".

También dijo que la oportunidad de una Constitución de consenso "se la farreó un sector, ahora se la farrea el otro extremo. Y yo creo que eso es tremendamente preocupante. Una Constitución más a la derecha que la actual puede ser el detonante de un nuevo estallido social aún mayor que el de 2019".