Quintana advierte que falta de autocrítica del Frente Amplio puede provocar “daño irreversible” a la izquierda

El senador y presidente del Partido por la Democracia (PPD), Jaime Quintana, realizó un duro análisis sobre el escenario político que enfrenta la centroizquierda tras la última derrota presidencial, advirtiendo que la falta de autocrítica, especialmente en el Frente Amplio, podría provocar un “daño irreversible” al sector. En entrevista con La Tercera, el parlamentario llamó a una reflexión profunda y estructurada que permita evitar nuevos fracasos electorales.

Quintana sostuvo que el resultado no responde a una sola causa, sino a un fenómeno multicausal que debe ser abordado con seriedad. A su juicio, más allá de eventuales cambios ideológicos del electorado, existe un nuevo padrón electoral que ha incidido decisivamente en los procesos políticos desde el plebiscito constitucional de 2022, lo que obliga a revisar estrategias, discursos y formas de vinculación con la ciudadanía.

Respecto al rol del Ejecutivo, el dirigente del PPD reconoció que los errores de gestión del gobierno de Gabriel Boric influyeron en el desenlace electoral, aunque precisó que no fueron el único factor determinante. En ese sentido, discrepó de las críticas que apuntan exclusivamente a incumplimientos programáticos y afirmó que, si bien las políticas públicas impulsadas fueron de carácter universal, la narrativa pública terminó asociándose a rasgos identitarios que no lograron conectar con amplios sectores.

Uno de los puntos más críticos de su análisis estuvo dirigido al Frente Amplio, al que emplazó a asumir su responsabilidad política. Quintana recordó que un período de gobierno de cuatro años tiene un impacto profundo en la vida del país y advirtió que ignorar esa incidencia puede conducir a repetir errores históricos, como ocurrió con la Concertación tras su derrota en 2010. En ese contexto, alertó que la ausencia de reflexión puede abrir espacio a ciclos prolongados de gobiernos de derecha.

Finalmente, el senador insistió en la necesidad de construir una coalición opositora amplia, que vaya desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, pero con una identidad clara y autocrítica real. Asimismo, llamó a moderar el tono del debate político, recordando que la dureza extrema contra gobiernos anteriores contribuyó al fortalecimiento de la ultraderecha. “Si no aprendemos de esas señales, el costo político lo pagará toda la centroizquierda”, concluyó.

PURANOTICIA