“¿Quién no ha pelado?”: Carolina Tohá se refiere a los chats filtrados entre Cariola y Hassler

Durante su visita a la Región de Ñuble, la precandidata presidencial Carolina Tohá (PPD) se refirió a la polémica en torno a los chats entre la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola.

Ambas, militantes del Partido Comunista, están bajo investigación del fiscal Patricio Cooper. En el caso de Hassler, la indagatoria apunta a la fallida compra de la clínica Sierra Bella, mientras que Cariola está siendo investigada por una posible implicancia en un supuesto tráfico de influencias relacionado con ese mismo caso.

De acuerdo con el Ministerio Público, los mensajes entre ambas revelarían gestiones que Cariola habría realizado a favor de empresarios y asesores cercanos a ella. Además, en los intercambios se incluyen fuertes críticas hacia miembros del Gobierno. Estos antecedentes forman parte de un informe de la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones, revelado por La Tercera.

Frente a esta situación, la exministra del Interior comentó que “hasta en el interior de las familias hablamos mal en un plano de informalidad y confianza. Entonces, la verdad no pongamos los ojos en blanco, porque en las conversaciones privadas se dicen esas cosas”.

“¿Quién no ha criticado y quién no ha pelado?”, agregó. Tohá también cuestionó la filtración de los mensajes. A su juicio, “esas conversaciones privadas no tienen por qué conocerse. Es una total irregularidad que eso esté en el dominio público”.

“Incluso cuando una investigación tiene acceso a los celulares o los intercambios entre personas, lo tiene solo con el objeto de identificar delitos, no de dar a conocer conversaciones privadas”, puntualizó.

