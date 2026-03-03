La “Luna de sangre” tiñó el cielo: eclipse lunar total se vio parcialmente en el país y en plenitud en Isla de Pascua

El eclipse lunar total, conocido como Luna de sangre, pudo ser visto de forma parcial en distintas partes del país. En Isla de Pascua fue visible en su totalidad.

De acuerdo a la NASA, en un eclipse lunar total "toda la luna cae dentro de la parte más oscura de la sombra de la Tierra, llamada umbra. Cuando la luna está dentro de la umbra, aparece de color rojo anaranjado. Debido a este fenómeno, los eclipses de luna se denominan a veces ‘lunas de sangre’".

Según Time and Date, el fenómeno astronómico ocurrirá desde las 05:44 horas hasta las 09:02 de este martes, teniendo su punto máximo desde las 08:04 horas. En Isla de Pascua el eclipse podrá ser visto por más de cuatro horas.

Este tipo de eclipse puede ser observado sin la necesidad de algún equipo especial. Se espera que entre el 27 y 28 de agosto ocurriría un nuevo eclipse lunar, ahora, de tipo parcial.

PURANOTICIA