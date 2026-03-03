Presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, acusa al Presidente Boric de “problemas con la verdad” por cable chino y advierte que Sala Cuna no se aprobará

El parlamentario cuestionó la transparencia del Mandatario, lo responsabilizó por el impulso del proyecto y advirtió que la Sala Cuna Universal no verá la luz en este Gobierno.
El timonel de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y diputado, Guillermo Ramírez, abordó la controversia en torno al denominado cable chino y apuntó directamente a Gabriel Boric. Esto, luego de que el Mandatario señalara que ya había informado del proyecto al presidente electo, José Antonio Kast.
En diálogo con Radio Duna, el parlamentario cuestionó la forma en que el Ejecutivo ha llevado el tema. "Espero que el Gobierno sepa la diferencia entre la intención de conversar y conversar (...) La mera intención no basta para que esto sea efectivamente transparente", sostuvo, marcando diferencias con la postura de La Moneda.
El dirigente gremialista fue más allá y afirmó que "parece que el Presidente Boric está teniendo problemas con la verdad", añadiendo que "el Presidente, con sus errores y su actuar poco transparente, está poniendo a Chile en una situación que nunca quisimos estar: elegir entre Estados Unidos y China".
En esa línea, valoró el viaje del presidente electo al extranjero y recalcó: "Me parece muy bien que el presidente electo vaya a Estados Unidos y que Donald Trump vea que al frente tiene a un presidente serio".
Asimismo, atribuyó responsabilidades políticas en la tramitación del proyecto cuestionado. "Hubo una intención política de empujar este proyecto y sacarlo rápido. Es una decisión del Presidente Boric", afirmó.
Ramírez también abordó otro frente legislativo: la sala cuna universal. Sobre ese punto, criticó la falta de avances por parte del Gobierno y señaló que "este aún no presenta las indicaciones por el proyecto en cuestión. La única forma de avanzar es que las presente".
Finalmente, lanzó una advertencia: "Sala Cuna no se va a poder aprobar durante este Gobierno porque el Presidente ha sido negligente".
