Ministro del Interior tras quiebre entre Boric y Kast por cable chino: "Es una mala señal para nuestra democracia"

Por 22 minutos se extendió la reunión sostenida en La Moneda entre el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast, instancia en la que abordarían la polémica del denominado cable chino y las diferencias surgidas respecto al intercambio de información sobre la materia. No obstante a aquello, el encuentro presidencial terminó abruptamente luego de que el jefe de Estado se negara a retractarse de sus dichos sobre una conversación previa entre ambos.

Tras el quiebre, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, entregó la versión del Gobierno en funciones y aseguró que “el Presidente Kast le pidió que se retractara al Presidente Boric respecto a que hubieran conversado el tema del cable chino”.

El secretario de Estado sostuvo que el Mandatario recordó una llamada telefónica previa, diciendo que "nosotros siempre nos la vamos a jugar por la verdad y el Presidente Boric le recordó (a José Antonio Kast) que el 18 de febrero habían tenido una conversación de 16 minutos en la que le había planteado la necesidad de reunirse para abordar una serie de temas y uno de los temas decía relación con el cable chino. informándole que esta es una decisión que tenía que ser coordinada entre el Gobierno en funciones y el nuevo Gobierno, y que había una amenaza del Gobierno de Estados Unidos de aplicar sanciones en caso de que este proyecto prosperara”.

En esa línea, el actual Jefe de Gabinete agregó que “esa llamada se realizó el 18 de febrero, tuvo una duración de 16 minutos, hablaron una serie de temas y uno de los temas que le planteó el Presidente Boric fue precisamente lo del cable chino. ¿Por qué es tan importante la fecha? Porque esto es antes de que se conociera la sanción aplicada por el Gobierno de Estados Unidos”.

Según relató, tras finalizar la bilateral, ambos presidentes se trasladaron al Salón Amarillo, donde se encontraban los ministros actuales y los designados. "Y ahí el Presidente Boric informa la decisión del Presidente Kast, la lamenta y señala cuál fue la controversia. Y el Presidente Kast reconoce la llamada del 18 de febrero y reconoce que en esa llamada el Presidente Boric le informó que tenían que conversar el tema del cable chino, para la necesaria coordinación entre ambos gobiernos y que había una amenaza o advertencia del Gobierno de Estados Unidos al respecto”.

Asimismo, Elizalde dijo que lo ocurrido la mañana de este martes 3 de marzo en La Moneda "es una mala señal para nuestra democracia y para el país".

Elizalde enfatizó que “ante esa situación, el Presidente Boric no podía retractarse de un hecho que había acontecido. Y producto de que esa retratación no se produjo, entonces el Presidente electo tomó la decisión de retirarse de la reunión”.

El ministro también lamentó la suspensión de instancias posteriores, dando a conocer que "lamentamos no solo la decisión de suspender esta reunión, sino que lo que nos han estado informando la serie de ministros y subsecretarios de que otras reuniones que estaban agendadas están siendo suspendidas por parte de las autoridades de nuevo Gobierno”.

Asimismo, insistió en la postura del Ejecutivo, reiterando que "queremos, en primer lugar, señalar que siempre nos la vamos a jugar por la verdad”, añadiendo que “la democracia se construye dando la cara y siempre velando por la verdad”.

Finalmente, recalcó la disposición del Gobierno a continuar con el proceso de transición, ya que aseguró que "tenemos toda la disposición de seguir dialogando para que el traspaso de mando sea ejemplar, porque finalmente aquí hay que poner en el centro la necesidad de las personas”, afirmando que “queremos reiterar nuestro compromiso con la verdad, que es fundamental para la democracia”.

