Quiebre en el oficialismo por Procultura: Gobierno guarda silencio por denuncia del Frente Amplio por espionaje político

La vocera de gobierno (s), Aisén Etcheverry, evitó profundizar en las acusaciones del Frente Amplio contra la Fiscalía en el caso Procultura evidenciando un posible quiebre en el oficialismo.

La investigación llevó al fiscal Patricio Cooper a solicitar la intervención de teléfonos de personas vinculadas a la fundación, incluyendo el del presidente Gabriel Boric, bajo sospecha de financiamiento irregular de su campaña. Sin embargo, el tribunal rechazó la solicitud.

Frente a esta situación, el Frente Amplio descartó vínculos con la fundación y denunció espionaje político, postura que no fue respaldada por el Ejecutivo.

En conversación con Estado Nacional de TVN, la vocera (s) indicó que “hay una discusión que es legítima, respecto de cómo el Poder Legislativo, los parlamentarios, pueden o no considerar que la fiscalía está haciendo o no haciendo lo que corresponde. Al Gobierno no le corresponde ni suscribirlo, ni no suscribirlo. El Gobierno no puede comentar respecto de esas materias”.

“No es atribución nuestra determinar si hay espionaje político, eso es una discusión que se tiene que dar en el contexto de las fiscalizaciones que hace el Parlamento y de lo que determinan los tribunales de justicia”, añadió.

“El Presidente y el gobierno entero ha estado permanentemente a disposición de entregar toda la información a la justicia, se ha reunido con los fiscales, incluso más allá de sus facultades constitucionales para responder al Congreso”, afirmó Aisén Etcheverry.

“Ahora, si cada vez que aparece alguna nota o alguien dice algo, o en este caso una conversación que es privada, cada vez que eso ocurra, que el Presidente desviara su agenda y se despreocupara de lo que es realmente importante y que es su responsabilidad, que es gobernar, representar al país, preocuparse de la economía", sostuvo.

“Puedo asegurar que no existe ningún vínculo entre las cercanías del Presidente con personas asociadas a esta fundación con lo que está ocurriendo con la adjudicación del proyecto, con lo que ocurrió, y que es objeto de esa investigación, Por supuesto que lo descartamos, el Presidente de la República, insisto, ni siquiera ha sido citado a declarar como testigo, es decir, no tiene absolutamente ningún vínculo", concluyó la vocera (s).

