"Quémenlos vivos": Atacan celda de imputados por provocar choque donde murió niño en Recoleta

Los dos imputados por el choque que costó la vida de un niño de 12 años en Recoleta, fueron agredidos al interior del penal Santiago 1, donde cumplen prisión preventiva.

El hecho quedó al descubierto tras la difusión de un registro audiovisual en el que internos del recinto lanzan amenazas e insultos contra los acusados, incitándolos a salir al patio y gritando frases como “los vamos a quemar” y “quémenlos vivos”.

Los imputados, Iván Esteban Gómez Obreque (28) y Claudio Enrique Gaete Quiroz (31), fueron formalizados por homicidio con dolo eventual. Ambos cuentan con un amplio prontuario policial, y se determinó que el conductor estaba bajo los efectos de drogas al momento del accidente.

El hecho ocurrió el lunes, cuando los sujetos huían de la persecución de un civil y colisionaron con un furgón escolar que trasladaba estudiantes del Colegio Rafael Sanhueza. Como resultado, un niño de doce años falleció.

Tras su detención, fueron trasladados al Hospital Penitenciario y se anunció que permanecerán bajo medidas especiales de resguardo debido al alto nivel de exposición pública del caso. Personal de Gendarmería allanó la celda tras el intento de agresión, y los imputados no presentaron lesiones.

