¿Qué es lo que buscas… una relación afectiva o sexo-afectiva?: Revelan declaración de Manuel Monsalve ante la Fiscalía

El exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, entregó a Fiscalía su versión sobre lo ocurrido entre el 22 y 23 de septiembre del año pasado en el Hotel Panamericano.

Según consignó El Mercurio, en el marco de la investigación por la acusación en su contra por violación y abuso sexual, Monsalve elaboró una detalla declaración, donde defiende su inocencia.

En parte de su declaración, el exsubsecretario describe un encuentro entre él y la asesora de la subsecretaría, a comienzos de septiembre, en el mall Costanera Center, cerca de dos semanas antes de los hechos.

La denunciante en su declaración ya había mencionado este episodio en el que fueron el restaurante Milá y luego caminaron por la costanera de Providencia, donde sostuvieron una conversación.

De acuerdo a Monsalve en esta conversación le preguntó “en qué estaba en ese momento, me dijo que tiene siete pretendientes y se produce un giro en la conversación, estábamos sentados en el césped, ella se me acerca un poco y me dice qué es lo que buscas?', '¿una relación afectiva o sexo-afectiva?”.

El exsubsecretario y su defensa plantearon en la audiencia que habría habido "señales" de la víctima respecto de un posible acercamiento entre ambos.

Además, Monsalve menciona que en la conversación con la denunciante hablaron sobre su relación con su esposa. "Y si tú me preguntas, es más afectivo que otra cosa, (relación con la esposa), quiero salir a tomar un café, a comer, qué otra cosa, son las posibilidades que tengo", añadió.

Al respecto de esta declaración, la denunciante aclaró que Monsalve le “dijo que estaba casado, pero que viajaba poco a Biobío. Ahí me explicó que la relación con su esposa no era una relación sexo-afectiva, sino que era una relación afectiva. Él me lo comentó. Yo nunca usé esas palabras, no es efectivo”.

