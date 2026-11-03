Pymes del transporte de carga anuncian paralización en la región Metropolitana por alza de los combustibles, el TAG y los peajes

Una nueva movilización de transportistas se desarrollará este miércoles 4 de noviembre, luego que las pequeñas y medianas empresas del transporte de carga de la región Metropolitana, agrupadas en Fenatrac – Fuerza Tolvera, anunciaran la paralización de sus actividades para exigir respuestas del Gobierno frente al incremento de los costos que enfrenta el sector.

La convocatoria se produce en un escenario marcado también por el paro de camioneros independientes en San Antonio, donde los transportistas mantienen un conflicto con empresas vinculadas a la operación portuaria. En este caso, sin embargo, se trata de una movilización impulsada por pymes tolveras de la región Metropolitana, que apuntan principalmente al encarecimiento de los combustibles, los TAG y los peajes.

A través de un comunicado, Fenatrac manifestó que la decisión de paralizar responde a la situación económica que enfrentan las pequeñas empresas de transporte de carga, advirtiendo que el aumento sostenido de los gastos operacionales está poniendo en riesgo su continuidad y el sustento de las familias que dependen de esta actividad.

"No estamos paralizando porque queramos dejar de trabajar. Estamos paralizando porque trabajar en estas condiciones está dejando de ser sostenible para nuestras pymes. Necesitamos que el Gobierno escuche y entregue soluciones reales, concretas y con plazos definidos", señaló Patricia Angulo, presidenta de Fenatrac.

La organización gremial sostuvo que ha mantenido disposición para dialogar con las autoridades y que está disponible para participar en una instancia de trabajo que permita abordar las dificultades del sector. Sin embargo, exigió que ese espacio tenga participación de autoridades competentes, objetivos claros y plazos de corto plazo.

En esa línea, advierten que las solicitudes del gremio no pueden continuar postergándose mientras siguen aumentando los costos que deben asumir las empresas para desarrollar sus operaciones.

Fenatrac también planteó que la movilización busca visibilizar la realidad de las pymes del transporte de carga, las que, según señalaron, cumplen un papel en la generación de empleo y en el funcionamiento de distintas actividades productivas, pero que actualmente enfrentan una creciente pérdida de viabilidad económica.

Por ello, la organización hizo un llamado a las autoridades a abordar la situación con urgencia y abrir un espacio de diálogo que permita avanzar hacia medidas concretas.

"Nuestra disposición es al diálogo. Nuestra exigencia es ser escuchados", concluyó el gremio en su declaración.

De esta manera, la paralización convocada para este miércoles se suma al escenario de movilizaciones que enfrenta el transporte de carga, aunque con demandas y protagonistas distintos a los del conflicto que mantiene paralizados a camioneros independientes en la provincia de San Antonio.

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