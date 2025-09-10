Punta Peuco: Gajardo confirma que primeras obras estarán finalizadas durante este año

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, entregó una actualización sobre los planes para el penal de Punta Peuco, anunciando que la primera etapa del proyecto para readecuar la cárcel estará lista para fines de este 2025. La iniciativa, que busca albergar a condenados por delitos comunes, podría ver sus primeras plazas operativas en enero de 2026.

Según las declaraciones del ministro a Radio ADN, las primeras obras para adaptar las instalaciones en Tiltil estarán finalizadas dentro de este año. La concreción de este proyecto, impulsado por el Presidente Gabriel Boric en su última Cuenta Pública, está a la espera de que la Contraloría apruebe el decreto supremo enviado por el Ejecutivo.

Una vez que se cumpla con el trámite administrativo, se espera que el penal pueda habilitar cerca de 30 plazas para condenados por delitos comunes, marcando el inicio de la readecuación de este recinto.

El ministro Gajardo destacó que la medida responde a una política de Estado para terminar con las cárceles exclusivas para violadores de los derechos humanos. El titular de Justicia subrayó que es una meta que ha sido impulsada por diferentes administraciones, mencionando incluso la del expresidente Sebastián Piñera.

"Esperamos que en el próximo gobierno se continúe la senda de lo que hicieron el Presidente Boric y el Presidente Sebastián Piñera", señaló, enfatizando el compromiso de poner fin a los penales exclusivos, "por lo que eso significa".

