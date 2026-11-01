Pulso Ciudadano: Quiroz y Rabat son los ministros con peor evaluación en el gabinete

La encuesta Pulso Ciudadano arrojó que el gabinete del Presidente Kast, al igual que el mandatario, presenta cifras de aprobación particularmente bajas en octubre 2026: solo el 18,9% del total de encuestados aprueba la labor de los ministros y ministras, con un 72,3% que la desaprueba y un 8,8% que no sabe.

En cuanto a los mejor evaluados, Iván Poduje, titular de Vivienda, encabeza la lista con un 18,8% de menciones positivas. Le siguen el biministro Claudio Alvarado (Interior/Segegob) con 7,4%) y Jorge Quiroz (Hacienda) con 6,2%. Sin embargo, el 49,5% de los encuestados no identifica a ningún ministro como el mejor.

Entre los peor evaluados, el ministro Quiroz lidera con un 40,3% de menciones negativas, seguido por el titular de Justicia, Fernando Rabat, con un 32,6%, cifra que casi triplicaría la de la medición anterior (11,1% en mayo).

Completan el listado de los peor evaluados la ministra de la Mujer, Judith Marín (20,6%), Claudio Alvarado (Interior, 20,5%) y Martín Arrau (Seguridad Pública, 20,3%).

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