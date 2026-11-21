El debate sobre el reconocimiento de la identidad de género y el respeto hacia las personas trans sumó un nuevo enfrentamiento político este sábado, luego de que los diputados Emilia Schneider (FA) y Johannes Kaiser (PNL) intercambiaran duros mensajes a través de la red social X. La controversia surgió tras una entrevista en la que el parlamentario se refirió a su colega en masculino, en medio de la discusión legislativa sobre el financiamiento público de tratamientos hormonales.

El intercambio comenzó cuando Kaiser publicó un mensaje defendiendo sus declaraciones y apelando a sus convicciones personales.

“Si tienes un problema conmigo por decir la verdad, entonces el problema no es conmigo. Es con la verdad”, escribió el diputado.

La publicación provocó una respuesta de Schneider, quien cuestionó que la discusión se centrara en su identidad de género y recordó que Chile cuenta con una legislación que reconoce los derechos de las personas trans.

“No entiende el punto, se lo aclaro: me tiene sin cuidado la ‘verdad’ que usted crea sobre mí. Tanta fijación dice más de usted que de mí. Lo importante: Chile tiene una ley de identidad de género que reconoce a las personas trans y eso sí que es verdad. E implica respeto”, señaló la parlamentaria.

La diputada del Frente Amplio sostuvo que el debate no debería depender de las convicciones personales de cada legislador, sino del respeto hacia la identidad de las personas y del impacto que pueden tener los discursos públicos.

SCHNEIDER ADVIERTE SOBRE CONSECUENCIAS DE LOS DISCURSOS

En su respuesta, Schneider profundizó en los efectos que, a su juicio, pueden generar las declaraciones que desconocen la identidad de género de las personas trans.

“¿En qué aporta al debate tratar a una persona de una forma distinta a cómo se presenta ante el mundo? Nadie le pide una convicción interna, porque a nadie le importa. Es respeto, porque si no, el mensaje que queda es que es válido pasar a llevar a personas trans porque no estás de acuerdo, y de ahí a la violencia callejera no hay tantos pasos”, enfatizó.

La parlamentaria también cuestionó que Kaiser abordara aspectos de su identidad personal, en lugar de concentrarse en las diferencias políticas y legislativas que mantienen.

Schneider agregó que “el problema no es con usted, el problema es el efecto que tienen sus palabras y gustitos en la sociedad. Cuando hablo de usted, yo hablo de sus ideas fracasadas y respondo sus mentiras, usted habla de mi identidad y mis genitales. Rarísimo”.

Sus declaraciones se produjeron en un contexto de discusión parlamentaria sobre el financiamiento estatal de tratamientos hormonales, materia que ha generado diferencias entre sectores políticos respecto de las políticas públicas dirigidas a personas trans.

KAISER DEFIENDE SU POSTURA Y ALUDE A MENORES DE EDAD

Tras la respuesta de Schneider, Johannes Kaiser volvió a intervenir en el mismo intercambio, defendiendo sus declaraciones y planteando que no está obligado a modificar sus convicciones personales.

“Usted no entiende el punto. Más allá de la cortesía, no tengo por qué ocultar mi convicción interna, respaldada por la observación empírica y la biología”.

El presidente del Partido Nacional Libertario también vinculó la discusión con los tratamientos de afirmación de género y sus posibles consecuencias para niños y adolescentes, formulando críticas a las posiciones defendidas por su colega.

Sostuvo que “el porqué sale a la palestra es esencialmente porque empuja a otra gente, especialmente a menores de edad, por un camino doloroso y que termina para muchos con sus cuerpos destrozados, al igual que sus vidas, sin mejorar de manera alguna su salud mental”.

Estas afirmaciones corresponden a la postura expresada por Kaiser durante el intercambio y no constituyen, por sí mismas, evidencia sobre los resultados de dichos tratamientos.

El diputado cerró su intervención con un nuevo cuestionamiento dirigido a Schneider.

“Yo lamento desde el fondo de mi alma el calvario que Usted sufre, pero eso no le autoriza a empujar a otros al mismo destino. Menos por ley. Menos en base a engaños. Ya basta".

El enfrentamiento dejó en evidencia las profundas diferencias entre ambos parlamentarios respecto del reconocimiento de la identidad de género, los derechos de las personas trans y las políticas públicas vinculadas a los tratamientos hormonales.

La controversia se suma al debate que se ha desarrollado durante la semana en el Congreso, donde el financiamiento público de estas prestaciones ha generado posiciones contrapuestas entre los distintos sectores políticos.

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