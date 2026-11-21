La revisión de un teléfono celular incautado durante una investigación contra el crimen organizado permitió descubrir un presunto vínculo entre un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) y la banda Los Cojos de La Legua, organización dedicada al tráfico de drogas y armas en el sector sur de Santiago. El hallazgo derivó en la detención y posterior formalización de un subcomisario de la institución, quien quedó en prisión preventiva por el delito de cohecho.

Se trata de Carlos Navarro, funcionario de la Brigada Antinarcóticos de La Serena, quien fue detenido el jueves y compareció al día siguiente ante el 12º Juzgado de Garantía de Santiago.

Durante la audiencia, el fiscal de la zona sur Iván Rencoret presentó los antecedentes reunidos en la investigación, que apuntan a una presunta colaboración del detective con la organización criminal.

Según información publicada por La Tercera, el funcionario habría proporcionado a integrantes de Los Cojos antecedentes policiales y datos reservados a los que tenía acceso debido a sus funciones dentro de la PDI.

Tras conocer los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, el tribunal decretó la prisión preventiva del subcomisario, quien fue trasladado a la Cárcel Santiago 1.

Además, se estableció un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación.

CONVERSACIONES EN CELULAR REVELARON PRESUNTO VÍNCULO

El caso tiene su origen en las diligencias desarrolladas luego de la desarticulación de Los Cojos de La Legua, operativo concretado a mediados de agosto por la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado Sur junto al OS-7 de Carabineros.

La investigación permitió intervenir a una organización que operaba principalmente en la población La Legua, comuna de San Joaquín, y en otros sectores del sur de la Región Metropolitana.

De acuerdo con los antecedentes, la banda estaba vinculada con actividades de tráfico de drogas, comercialización ilegal de armas y homicidios.

Tras el procedimiento, los equipos investigadores continuaron analizando distintos elementos de prueba relacionados con los 16 integrantes de la organización.

Entre esas diligencias se encontraba la revisión de un teléfono celular perteneciente a uno de los miembros de Los Cojos.

Según fuentes citadas por La Tercera, en el dispositivo se encontraron conversaciones con un funcionario público que posteriormente fue identificado como el subcomisario Carlos Navarro.

Los mensajes permitieron abrir una nueva línea investigativa destinada a esclarecer la naturaleza de los contactos y determinar si existió una entrega de información reservada a integrantes de la organización criminal.

DETECTIVE ES INVESTIGADO POR COHECHO

Los antecedentes reunidos por la Fiscalía apuntan a que el subcomisario habría colaborado con Los Cojos mediante el suministro de información obtenida en el ejercicio de sus funciones policiales.

En particular, se investiga si el funcionario entregó antecedentes de procedimientos o información reservada que pudiera resultar útil para las actividades de la organización.

Estas sospechas dieron origen a la imputación por el delito de cohecho, comunicada durante la audiencia de formalización realizada el viernes.

El tribunal consideró los antecedentes presentados y ordenó que Navarro permaneciera en prisión preventiva mientras continúan las diligencias.

La investigación se extenderá inicialmente por 120 días, periodo durante el cual el Ministerio Público deberá profundizar en los contactos detectados y establecer el alcance de la presunta colaboración del funcionario con la banda.

El caso abre una nueva arista en las indagatorias contra Los Cojos de La Legua, esta vez centrada en una eventual filtración de información policial desde el interior de la PDI hacia una organización vinculada al crimen organizado.

PURANOTICIA