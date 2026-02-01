Pulso Ciudadano: mayoría cree que el Gobierno deja un país peor que en 2022

La última encuesta Pulso Ciudadano, difundida este domingo, reflejó un diagnóstico crítico de la ciudadanía hacia la gestión del actual Gobierno: más de la mitad de los consultados estima que el país se encuentra en peores condiciones que en marzo de 2022, cuando comenzó la administración.

En términos generales, un 51,1% cree que se entrega un país peor, un 17,6% considera que está igual y un 26,1% opina que se deja un país mejor.

El estudio profundizó en áreas específicas. En materia económica, un 52,7% percibe retroceso respecto a la situación heredada en 2022, mientras que un 18,4% cree que se mantiene igual y un 22,4% observa mejoras.

En seguridad, la evaluación es aún más dura: un 59,6% considera que el Gobierno entrega un país peor en relación a la delincuencia, un 20,5% lo ve igual y apenas un 14,2% cree que está mejor.

La encuesta también midió la aprobación presidencial. El Mandatario cierra enero de 2026 con un 30,4% de respaldo (un alza de 0,6 puntos), frente a una desaprobación de 58,4% (un aumento de 1 punto). Un 11,2% de los encuestados declaró no saber cómo evaluar su gestión.

Respecto al Presidente electo, José Antonio Kast, el sondeo indagó en la percepción sobre el gabinete anunciado. Un 38,9% de la población lo calificó como muy bueno o bueno, un 28,5% lo evaluó como regular y un 32,6% lo consideró malo o muy malo.

Finalmente, el estudio identificó los principales problemas que preocupan a la ciudadanía. La delincuencia encabeza la lista con un 45,9%, seguida por la corrupción (28,4%), la inmigración (27,1%) y el narcotráfico (22,5%).

