Pulso Ciudadano: Kast supera el 58% y se consolida como favorito para la segunda vuelta

Kast lidera intención de voto con casi un 59%

Según el sondeo, si la elección fuera hoy Kast obtendría un 58,9% de los votos válidos, mientras que Jara alcanzaría un 41,1%, marcando la primera proyección consolidada rumbo a la segunda vuelta.

La medición también indagó en el grado de certeza del electorado respecto a su preferencia. Un 79% afirma estar “muy decidido” sobre su voto, mientras que un 5,9% declara estar medianamente decidido y un 15,1% reconoce que aún no tiene una postura definida.

Alta disposición a votar el 14 de diciembre

Pulso Ciudadano proyecta además un escenario de amplia concurrencia a las urnas:

Un 88,9% de los encuestados asegura que está “muy seguro/seguro” de ir a votar, mientras que un 5,6% no lo tiene claro y un 5,5% afirma que no acudirá a sufragar.

En cuanto a la percepción del posible ganador, la tendencia vuelve a favorecer a Kast.

El sondeo indica que un 53,3% cree que el republicano será el próximo Presidente, frente a un 24,1% que proyecta un triunfo de Jara y un 22,6% que dice no saber.

Evaluación del Gobierno: Boric cierra noviembre con 27,6% de aprobación

El estudio también midió la percepción sobre la gestión del Presidente Gabriel Boric, quien finaliza noviembre con una aprobación del 27,6% y una desaprobación del 57,1%, mientras un 15,3% declara no tener una opinión.

Un escenario marcado y un electorado movilizado

Con estos resultados, Pulso Ciudadano dibuja un panorama de ventaja para Kast, aunque con un electorado altamente activo y un margen todavía abierto a cambios en los últimos días de campaña. Ambos comandos intensifican sus despliegues territoriales, conscientes de que el comportamiento de los indecisos y la participación efectiva serán factores clave en el desenlace del próximo 14 de diciembre.

