Pulso Ciudadano: Kast supera el 58% y se consolida como favorito para la segunda vuelta

A dos semanas del balotaje presidencial del 14 de diciembre, la encuesta Pulso Ciudadano entregó este sábado un nuevo panorama electoral que muestra una ventaja significativa de José Antonio Kast sobre la candidata oficialista Jeannette Jara. El estudio —realizado entre el 26 y el 28 de noviembre a partir de 1.226 entrevistas— perfila un escenario de alta participación y un electorado mayoritariamente decidido.
Según el sondeo, si la elección fuera hoy Kast obtendría un 58,9% de los votos válidos, mientras que Jara alcanzaría un 41,1%, marcando la primera proyección consolidada rumbo a la segunda vuelta.
La medición también indagó en el grado de certeza del electorado respecto a su preferencia. Un 79% afirma estar “muy decidido” sobre su voto, mientras que un 5,9% declara estar medianamente decidido y un 15,1% reconoce que aún no tiene una postura definida.
Pulso Ciudadano proyecta además un escenario de amplia concurrencia a las urnas:
Un 88,9% de los encuestados asegura que está “muy seguro/seguro” de ir a votar, mientras que un 5,6% no lo tiene claro y un 5,5% afirma que no acudirá a sufragar.
En cuanto a la percepción del posible ganador, la tendencia vuelve a favorecer a Kast.
El sondeo indica que un 53,3% cree que el republicano será el próximo Presidente, frente a un 24,1% que proyecta un triunfo de Jara y un 22,6% que dice no saber.
El estudio también midió la percepción sobre la gestión del Presidente Gabriel Boric, quien finaliza noviembre con una aprobación del 27,6% y una desaprobación del 57,1%, mientras un 15,3% declara no tener una opinión.
Con estos resultados, Pulso Ciudadano dibuja un panorama de ventaja para Kast, aunque con un electorado altamente activo y un margen todavía abierto a cambios en los últimos días de campaña. Ambos comandos intensifican sus despliegues territoriales, conscientes de que el comportamiento de los indecisos y la participación efectiva serán factores clave en el desenlace del próximo 14 de diciembre.
PURANOTICIA