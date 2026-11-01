Pulso Ciudadano: Aprobación del Presidente Kast cae a mínimo histórico de 22,1%

La desaprobación del mandatario alcanzó el 67,5% en octubre. Además, un 74,2% cree que debe pedir la renuncia al ministro de Justicia tras la crisis por rebaja de condenas.
La encuesta Pulso Ciudadano difundida este domingo mostró que en octubre el Presidente José Antonio Kast alcanzó la aprobación más baja desde que asumió el Gobierno.
Solo el 22,1% de los chilenos aprueba su gestión, mientras que la desaprobación alcanza el 67,5%, su nivel más alto en el período, con un 10,5% que no sabe o no responde.
En comparación con septiembre 2026, la aprobación cayó 6,1 puntos porcentuales (desde 28,2%) y la desaprobación aumentó 9,9 puntos (desde 57,6%), diferencias estadísticamente significativas.
Además, el nivel de confianza en el Presidente Kast acompaña la tendencia a la baja de la aprobación. En octubre 2026, solo el 16,1% declara tener mucha o bastante confianza en él, frente a un 61,2% que indica poca o ninguna confianza. El 22,7% expresa una confianza media.
En tanto, el 71,7% de los ciudadanos evalúa como muy mala o mala la forma en que el Gobierno manejó la crisis por la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales a menores. Solo el 14,7% lo evalúa positivamente, y el 13,6% la considera regular. El rechazo es transversal y se da con mayor intensidad entre opositores (87,9% mala evaluación) e independientes (76,4%).
Acerca de la decisión de mantener al ministro Fernando Rabat, el 74,2% de los encuestados señala que el Presidente Kast se equivocó y debe pedirle la renuncia al titular de Justicia. Solo el 13,3% cree que el Presidente hizo bien en mantenerlo en el cargo, y un 12,5% no sabe. Incluso entre los partidarios del Gobierno, el 49,8% pide su salida.
Además, el 64,3% de los ciudadanos votaría a favor de la acusación constitucional contra el ministro Rabat si fuera diputado o diputada. El 21,2% votaría en contra y el 14,5% no sabe. El apoyo a la acusación es mayor entre mujeres (70,1%) que entre hombres (58,0%), y entre jóvenes de 18-30 años (79,1%).
Respecto a qué delitos no deberían tener beneficio de rebaja de condena por buena conducta, el 51,1% señala los delitos sexuales contra menores de edad como el primer tipo de crimen sin este beneficio, seguido de homicidio (41,2%), crimen organizado (37,4%) y narcotráfico (36,5%).
PURANOTICIA