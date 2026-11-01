Pulso Ciudadano: Aprobación del Presidente Kast cae a mínimo histórico de 22,1%

La encuesta Pulso Ciudadano difundida este domingo mostró que en octubre el Presidente José Antonio Kast alcanzó la aprobación más baja desde que asumió el Gobierno.

Solo el 22,1% de los chilenos aprueba su gestión, mientras que la desaprobación alcanza el 67,5%, su nivel más alto en el período, con un 10,5% que no sabe o no responde.

En comparación con septiembre 2026, la aprobación cayó 6,1 puntos porcentuales (desde 28,2%) y la desaprobación aumentó 9,9 puntos (desde 57,6%), diferencias estadísticamente significativas.

Además, el nivel de confianza en el Presidente Kast acompaña la tendencia a la baja de la aprobación. En octubre 2026, solo el 16,1% declara tener mucha o bastante confianza en él, frente a un 61,2% que indica poca o ninguna confianza. El 22,7% expresa una confianza media.

CRISIS POR REBAJA DE CONDENAS

En tanto, el 71,7% de los ciudadanos evalúa como muy mala o mala la forma en que el Gobierno manejó la crisis por la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales a menores. Solo el 14,7% lo evalúa positivamente, y el 13,6% la considera regular. El rechazo es transversal y se da con mayor intensidad entre opositores (87,9% mala evaluación) e independientes (76,4%).

Acerca de la decisión de mantener al ministro Fernando Rabat, el 74,2% de los encuestados señala que el Presidente Kast se equivocó y debe pedirle la renuncia al titular de Justicia. Solo el 13,3% cree que el Presidente hizo bien en mantenerlo en el cargo, y un 12,5% no sabe. Incluso entre los partidarios del Gobierno, el 49,8% pide su salida.

Además, el 64,3% de los ciudadanos votaría a favor de la acusación constitucional contra el ministro Rabat si fuera diputado o diputada. El 21,2% votaría en contra y el 14,5% no sabe. El apoyo a la acusación es mayor entre mujeres (70,1%) que entre hombres (58,0%), y entre jóvenes de 18-30 años (79,1%).

Respecto a qué delitos no deberían tener beneficio de rebaja de condena por buena conducta, el 51,1% señala los delitos sexuales contra menores de edad como el primer tipo de crimen sin este beneficio, seguido de homicidio (41,2%), crimen organizado (37,4%) y narcotráfico (36,5%).

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