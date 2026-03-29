Pulso Ciudadano: Aprobación de Presidente Kast cae a 34,7% tras alza de combustibles

Un complejo escenario enfrenta la administración de José Antonio Kast, según los datos de la última encuesta Pulso Ciudadano. El estudio revela que, durante la segunda mitad de marzo, el apoyo a la gestión presidencial sufrió una caída de 12,8 puntos, pasando del 47,5% registrado en la primera quincena a un 34,7% en la medición actual.

En la otra vereda, el rechazo a la figura del mandatario experimentó un crecimiento de 22,4 puntos porcentuales. De esta manera, la desaprobación se disparó desde un 26,3% hasta alcanzar el 48,7%, evidenciando un rápido deterioro en la percepción pública del Ejecutivo.

Este desplome en las cifras coincide con el malestar generado por el incremento en el precio de las bencinas. La medida, comunicada recientemente por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, fue fundamentada por el Gobierno debido a la inestabilidad en Medio Oriente y las complicaciones logísticas en el estrecho de Ormuz, punto neurálgico para el suministro energético global. No obstante, el 57,2% de los encuestados manifestó estar muy en desacuerdo con el alza y con la determinación de no utilizar el mecanismo Mepco.

Respecto a las alternativas para enfrentar el encarecimiento del petróleo, la ciudadanía mostró una postura clara: el 89,2% de los consultados se inclinó por el uso del MEPCO, ya sea en su formato original o con modificaciones, para evitar el traspaso directo de los costos a los consumidores. En contraste, apenas 1 de cada 10 chilenos respalda la estrategia adoptada por el Palacio de La Moneda.

El pesimismo económico es casi total entre la población, ya que un 98,1% anticipa consecuencias negativas en sus finanzas personales debido a esta situación. En el sector identificado con la izquierda, un 91,8% prevé que esto derivará en un aumento generalizado de precios en bienes y servicios. Por otro lado, las medidas paliativas del Gobierno —como el subsidio a taxistas y el congelamiento de tarifas en transporte público y parafina— cuentan con un 43,9% de aprobación frente a un 24,8% que las rechaza.

El sondeo también abordó la polémica tesis de que Chile se encuentra "en quiebra", concepto difundido por canales oficiales. La mayoría de la ciudadanía desestima esta afirmación. Curiosamente, el 45,4% de quienes apoyan al Gobierno cree en esta premisa, cifra que llega al 48,8% entre los votantes de derecha, mientras que solo el 8,4% de los opositores comparte dicho diagnóstico.

En materia de seguridad, el Plan Escudo Fronterizo, que contempla la implementación de tecnología y la construcción de una zanja en el norte, goza de un respaldo superior al 50% de forma transversal. Por estratos sociales, el apoyo se desglosa en: C1 (59,7%), C2 (53,8%), C3 (58,1%) y D-E (56,5%). Políticamente, la iniciativa es validada por el 86,1% de la derecha y el 58,7% de los independientes, aunque es rechazada por el 59,4% de la oposición.

Finalmente, los resultados de la encuesta exponen un desgaste prematuro del Gobierno en sus primeras semanas de gestión, marcado principalmente por la brecha entre las decisiones económicas de la autoridad y las expectativas de la población.

PURANOTICIA