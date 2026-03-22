Puente Alto: Detienen a 4 personas con diversas armas y drogas en allanamientos

Un equipo MT0 de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Puente Alto detuvo a cuatro personas en diversos allanamientos ocurridos en cinco domicilios de la comuna durante este fin de semana.

Tras un amplio operativo policial, se logró la captura de dos hombres y dos mujeres, una de ellas con antecedentes policiales desde 1996. Además, se incautaron diversas drogas como clorhidrato de cocaína, cocaína base y cannabis.

Durante el procedimiento, también se encontraron cámaras de vigilancia, balanzas digitales, dinero en efectivo, y cuatro armas de diverso calibre.

El Subcomisario Alberto Villarodríguez de la BICRIM Puente Alto, detalló que "el trabajo de análisis criminal y de inteligencia policial permitió fue central en el desarrollo del proceso investigativo, desarticulando al grupo que poseía un alto poder de fuego con el que controlaban el territorio".

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