PS toma distancia de Osvaldo Andrade y afirma que participación en comisión convocada por el Gobierno es a "título personal"

Tras la incorporación del exministro Osvaldo Andrade a la Comisión de Nueva Arquitectura del Estado, el Partido Socialista (PS) recalcó que militantes que participan en instancias convocadas por el Gobierno lo hacen a "título personal".

A través de una declaración pública, aunque sin nombrar a la exautoridad, el PS expresó "su voluntad de diálogo, siempre teniendo como prioridad el bien de Chile y el bienestar de sus ciudadanas y ciudadanos" y que “para que ese diálogo sea efectivo, debe existir una verdadera voluntad de escucha para acoger los planteamientos de los distintos actores sociales y políticos".

"Hasta ahora, lamentablemente, esa disposición no se ha expresado por parte del Gobierno del Presidente José Antonio Kast", manifestaron desde la colectividad.

Asimismo, sostuvieron que “el diálogo debe desarrollarse, además, por los canales institucionales correspondientes" y aclararon que "la participación de militantes socialistas en comisiones, mesas o instancias de trabajo convocadas por el Ejecutivo será estrictamente a título personal, sin que ello implique representación institucional del Partido ni suponga compromiso alguno respecto de sus posiciones, decisiones o definiciones políticas”.

“El Partido Socialista seguirá trabajando con sentido de responsabilidad, pensando en Chile y en las necesidades de sus ciudadanas y ciudadanos, formulando propuestas de políticas públicas e iniciativas legislativas que contribuyan a mejorar la vida de las personas y a construir un país más justo, seguro y democrático”, sentenciaron.

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