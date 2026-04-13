PS suspende cita con Segpres y oposición acusa reforma tributaria encubierta

El Partido Socialista decidió suspender este lunes una reunión con el ministro de la Secretaría General de la Presidencial (Segpres), José García Ruminot, convocada para abordar el proyecto de Reconstrucción Nacional que ingresará al Congreso esta semana.

Al respecto, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, detalló los motivos de la fallida cita: “Nosotros, como mesa del Partido Socialista, habíamos solicitado una reunión con el ministro García en atención (...) que todavía nuestros diputados de oposición no tienen información alguna (del proyecto), habíamos pedido una reunión”. Acto seguido, la dirigenta precisó que “lamentablemente hay otra actividad que se había programado con anticipación con los economistas (en el exCongreso) y hay otra actividad que tenemos nosotros como partido y, por lo tanto, le hemos dicho al ministro que la mesa del partido no puede asistir”.

La reunión con García estaba programada para el mediodía, momento que coincidió con una serie de eventos paralelos en la agenda de la oposición. A las 11:00 horas en el exCongreso, diversos centros de pensamiento efectuaron un balance económico del primer mes de gobierno de José Antonio Kast. Treinta minutos después (11:30 horas), militantes del PS rindieron un homenaje a Salvador Allende en la Plaza de la Constitución, para luego entregar una carta al gobierno. Finalmente, a las 13:00 horas, un grupo de senadores opositores sostuvo un encuentro con expertos para examinar la violencia escolar.

Frente a la falta de comunicación, Vodanovic recalcó que “el deber del ministro de Segpres, como el ministro del Interior y el ministro de Hacienda, es convocar a las bancadas, y tener un diálogo con las bancadas, no solo con la bancada del Partido Socialista, con todas las bancadas, incluyendo las de oposición y eso hasta el día de hoy no ocurre”.

Asimismo, la timonel socialista instó al Ejecutivo a transparentar si la iniciativa legal corresponde efectivamente a una reconstrucción o si se trata de “una reforma tributaria encubierta”.

Desde otras veredas políticas también surgieron cuestionamientos. El presidente del PC, Lautaro Carmona, sostuvo que las medidas impulsadas por la administración central “serán abiertas y directamente en beneficio de una élite, de imaginarse que el país solo crece y se desarrolla si protegemos al gran capital y desprotegemos el factor trabajo”.

En una línea similar, la timonel del FA, Constanza Martínez, recalcó que “al parecer para poder presentar un proyecto que dijo ser de reconstrucción, pero que, la verdad, es una reforma tributaria para beneficiar al 1% más rico de nuestro país (...) este gobierno ha tenido una decisión ideológica por beneficiar a unos pocos en desmedro de las grandes mayorías”.

El ámbito municipal no quedó ajeno a las críticas. Mauro Tamayo, alcalde de Cerro Navia, hizo un paralelo con administraciones anteriores al recordar que “cuando en el marco del estallido social fuimos alcaldes y alcaldesas a hablar con el Presidente (Sebastián) Piñera, fuimos recibidos ese mismo día (...) Hoy no vemos ninguna respuesta que vayan en beneficio para la gente más humilde”.

Por último, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, alertó sobre el impacto en el costo de la vida, advirtiendo que “no es solamente la subida de los combustibles, sino que también toda su vida que se ve encarecida (...) vemos hoy día con mucha preocupación la situación económica que están viviendo los vecinos y también nuestros municipios”.

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