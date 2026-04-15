PS reafirma postura crítica al plan de Reconstrucción Nacional tras reunión con ministro de la Segpres: "No hay mucho que conversar"

Para analizar los detalles de la agenda legislativa asociada al Plan de Reconstrucción, este miércoles se llevó a cabo una reunión de trabajo entre el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, y los parlamentarios que integran la bancada del Partido Socialista (PS).

Previo a que comenzara el encuentro, el secretario de Estado hizo hincapié en la apertura al debate por parte de La Moneda, asegurando: “Nosotros como Secretaría General de la Presidencia, encargados de la relación del Ejecutivo con el Congreso, tenemos la obligación de escuchar, lo hacemos además con mucho gusto”.

En esa misma línea, la autoridad gubernamental reconoció que “hay muchas propuestas, hay muchas solicitudes de atender materias que no están contempladas en este proyecto”. Frente a este escenario, García Ruminot manifestó que esperaba lograr “un intercambio de opiniones, un intercambio de ideas muy constructivo” durante la jornada.

Al momento de justificar la propuesta que busca disminuir el impuesto de primera categoría de 27% a 23%, el ministro argumentó: “Cuando uno mira la composición de las tasas de primera categoría en los países integrantes de la OCDE, nuestra tasa está muy elevada”.

Para reforzar este punto, el titular de la Segpres enfatizó que “estamos atendiendo recomendaciones de distintos organismos internacionales. No es un capricho”, puntualizando que la meta central de esta modificación impositiva radica en generar “más inversión y más empleo”.

Sin embargo, una vez finalizada la cita, la postura de los legisladores del PS fue de total oposición a la iniciativa del Ejecutivo. El diputado Nelson Venegas tomó la palabra para detallar la visión de su sector: “Tuvimos una reunión muy interesante con el ministro donde le hemos planteado nuestra inconformidad con el proyecto que se está presentando, cómo se está presentando hasta el momento. Lo hemos dicho categóricamente, nosotros no estamos dispuestos a presentar o aceptar un proyecto que beneficie al 1% más rico de este país”.

Profundizando en sus cuestionamientos, advirtió que “hasta el momento no se ha presentado ningún proyecto propiamente tal en término de compensación hacia la clase media, hacia los sectores populares (…) las medidas sociales o los beneficios sociales son esencialmente temporales, mientras que las reformas tributarias son permanentes, y eso para nosotros resulta absolutamente inaceptable”.

A estas declaraciones se sumó la tajante visión del diputado Daniel Manouchehri, quien remarcó la negativa de la bancada: “Nosotros no vamos a estar disponibles a aprobar una reforma tributaria que baja los impuestos a los más ricos sin la compensación necesaria. No hay claridad de cuánto empleo genera. No hay claridad de cuánto crecimiento genera”.

Para cerrar su intervención, el legislador socialista envió una severa advertencia a La Moneda al sentenciar que “Evidentemente no hay mucho que conversar cuando el gobierno se cierra”. Con este panorama, se proyecta un debate sumamente complejo para el futuro del proyecto en el Congreso Nacional.

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