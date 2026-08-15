PDI busca a exconcejala de Graneros desaparecida hace 11 días en Ñuñoa

Once días sin noticias de Thae Loiza Galaz mantienen en alerta a su familia y movilizada a la Policía de Investigaciones (PDI). La exconcejala de Graneros permanece desaparecida desde el pasado 5 de agosto, cuando fue vista por última vez saliendo del departamento donde se encontraba en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana.

La búsqueda comenzó formalmente luego de que sus familiares presentaran una denuncia por presunta desgracia ante la PDI el 8 de agosto. Tres días más tarde se iniciaron las diligencias investigativas destinadas a reconstruir sus últimos movimientos y determinar su actual paradero.

Loiza había dejado Graneros para radicarse definitivamente en la Región Metropolitana. Como parte de esta nueva etapa, había comenzado a trabajar en una hamburguesería ubicada en la comuna de La Florida.

Uno de los principales antecedentes que manejan los investigadores corresponde a los registros de las cámaras de seguridad del edificio desde donde salió la exautoridad.

“La PDI me mostró las cámaras donde ella sale del edificio y busca en su cartera las llaves para abrir la reja. Después llama a su amiga para que le abra, porque no encontró las llaves. Y ella sale de ahí y de ahí ya se pierde el rastro”, relató su madre, María Rosa Galaz, en conversación con Meganoticias.

La preocupación aumentó después de que Thae no se presentara a su trabajo. Desde la hamburguesería intentaron comunicarse con ella para conocer las razones de su ausencia, pero no consiguieron establecer contacto.

La situación se ha vuelto más compleja debido a que la exconcejala se encontraba sin su teléfono celular, luego de que el dispositivo le fuera robado con anterioridad.

Su madre también manifestó inquietud por las condiciones en las que habría salido del departamento, ya que aparentemente no llevaba consigo dinero y existirían dudas respecto de si portaba sus documentos personales. “A mí lo que me parece más extraño que andaba sin plata, me parece que sin documentos. Eso es lo que me tiene más preocupada y que pueda haberle pasado algo, porque ella lleva 11 días, 11 días desaparecida”, afirmó.

Mientras la familia espera obtener nuevos antecedentes sobre su paradero, la PDI continúa desarrollando diligencias para reconstruir el recorrido que realizó Thae Loiza Galaz después de abandonar el edificio en Ñuñoa y determinar qué ocurrió tras perderse su rastro.

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