Alerta amarilla en la Región Metropolitana: lluvias seguirán hasta el lunes con posibles tormentas

Las precipitaciones seguirán siendo protagonistas durante las próximas horas en la Región Metropolitana. El paso de un sistema frontal mantiene condiciones de inestabilidad atmosférica en la capital, mientras las autoridades advirtieron que durante este sábado y domingo también podrían registrarse tormentas eléctricas.

Según detalló, la estación meteorológica de Quinta Normal registró 8,5 milímetros de agua caída, mientras que en Tobalaba la cifra alcanzó los 27,2 milímetros durante el mismo período.

Las precipitaciones continuarán a lo largo de la jornada. Para este sábado se proyectan entre 10 y 15 milímetros de lluvia en los sectores de valle de la Región Metropolitana.

El sistema frontal comenzaría a perder intensidad progresivamente durante los próximos días, aunque las precipitaciones todavía se mantendrán. Para el domingo se esperan acumulaciones de entre 5 y 10 milímetros, mientras que el lunes los montos disminuirían hasta situarse entre 1 y 3 milímetros.

A las lluvias se suma la posibilidad de actividad eléctrica. De acuerdo con la información entregada por Plaza, permanece vigente un aviso meteorológico debido a la probabilidad de tormentas eléctricas.

El fenómeno podría presentarse principalmente durante la tarde y noche de este sábado y repetirse durante la tarde y noche del domingo, por lo que las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones meteorológicas.

Respecto de las consecuencias que ha dejado hasta ahora el sistema frontal, se han reportado situaciones aisladas de acumulación de agua en algunas calles de la capital. Sin embargo, hasta el momento no existen antecedentes de personas afectadas producto de las precipitaciones.

La Región Metropolitana se mantiene bajo alerta amarilla por evento meteorológico mientras continúan las condiciones de inestabilidad.

PURANOTICIA