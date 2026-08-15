Avión de la FACH llega a Colombia con 20 toneladas de ayuda tras terremoto

Un avión de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) aterrizó durante la tarde de este sábado en Colombia con cerca de 20 toneladas de ayuda humanitaria destinada a las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó al país esta semana.

La aeronave llegó hasta Pereira, donde autoridades colombianas recibieron el cargamento enviado desde Chile para apoyar las labores de respuesta y asistencia tras la emergencia.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, el envío contempla 320 kits de alimentación, 200 kits de aseo domiciliario y 346 kits de higiene destinados a hombres, mujeres y niños.

Además, la aeronave transportó 27 mil unidades de medicamentos. Según precisó la Cancillería chilena, estos últimos corresponden a una donación realizada por privados.

El traslado de la ayuda fue coordinado entre los ministerios de Relaciones Exteriores, Interior y Defensa Nacional, junto con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y la Fuerza Aérea de Chile.

Tras confirmarse el arribo del cargamento, el canciller Francisco Pérez Mackenna destacó el respaldo entregado al país afectado.

“La ayuda a Colombia ha llegado. En momentos difíciles, Chile se hace presente para apoyar a un pueblo amigo. Seguiremos acompañando a Colombia en lo que necesite para superar las consecuencias de este devastador terremoto”, afirmó.

Desde Colombia también valoraron la llegada de la asistencia. “Agradecemos al Presidente de Chile, José Antonio Kast, y al pueblo chileno por su solidaridad con Colombia”, señalaron este sábado desde el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano.

Este corresponde a un nuevo operativo de asistencia realizado por Chile. El jueves 13 de agosto, un avión Hércules de la FACH ya había partido hacia territorio colombiano transportando cerca de 10 toneladas de ayuda humanitaria.

La llegada del nuevo cargamento se produce cinco días después del terremoto. Según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la emergencia deja 294 personas fallecidas, 320 desaparecidas y 3.935 heridas.

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