PS ejerce veto interno y excluye a diputado Jaime Naranjo de lista electoral oficialista

El Partido Socialista (PS) definió que no respaldará una lista parlamentaria que incluya al diputado Jaime Naranjo, quien renunció a la colectividad en 2024 para evitar la aplicación de la Ley "Antidíscolos" y competir como independiente.

Según el secretario general del PS, Camilo Escalona, el veto responde al intento del legislador por disputar el mismo territorio que la senadora y presidenta del partido, Paulina Vodanovic, declaró a La Tercera.

Aclaró que esta postura no se ha extendido a otros casos, pero advirtió que el PS no firmará ninguna nómina que permita que un exmilitante compita contra su dirigencia. Esta facultad de veto, compartida por todas las colectividades oficialistas, permite bloquear candidaturas de aliados si no hay consenso.

“Lo que nosotros hemos dicho es una sola cosa, que no vamos a aceptar que un diputado nuestro compita contra nuestra senadora que, además, es presidenta del partido. Aquí no hay una discusión ideológica, política ni institucional. No. Este es un tema bien simple: hay un diputado socialista (Jaime Naranjo) que se retiró del PS y ahora quiere competir contra la presidenta del partido que es senadora de la misma región. Eso nosotros lo vetamos”, indicó el secretario general.

“No hemos entrado en otros casos. Hasta ahora somos el único partido que se ha hecho responsable de dar una opinión formal sobre estas cosas, hace ya más de dos meses, porque esto yo lo dije por allá por abril”, añadió.

“Queremos advertir que la firma del presidente del PS y su secretario general no estará en una nómina en que un diputado elegido por nosotros compita contra nuestra senadora Paulina Vodanovic”, garantizó Escalona.

OTROS CASOS

El caso de Naranjo no es aislado. En el Frente Amplio, Jorge Sharp encabeza la lista de vetados, mientras que el PPD ha bloqueado al exsenador Eugenio Tuma, quien busca volver a la Cámara Alta por el Partido Liberal. También figuran diputadas como Catalina Pérez, Consuelo Veloso y Marcela Riquelme, todas en tratativas con otras tiendas.

Aunque algunos partidos aún no han definido criterios formales, existe coincidencia en que no se puede ignorar el fenómeno de los díscolos. En ciertos casos, como el de René Alinco, Camila Musante o Ana María Gazmuri, se evalúa individualmente si sus candidaturas podrían afectar los equilibrios internos de las alianzas.

