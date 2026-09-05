PS despide a Camilo Escalona: "Acompañó al partido en sus horas más complejas"

La mesa del Partido Socialista, que encabeza su presidenta Paulina Vodanovic, lamentó profundamente el fallecimiento de su secretario general, Camilo Escalona, a los 71 años de edad en la Clínica Indisa, afectado por un cáncer de próstata.

"El Partido Socialista de Chile expresa su profundo pesar y consternación ante el fallecimiento del compañero Camilo Escalona Medina, Secretario General de nuestro partido, dirigente histórico del socialismo chileno y protagonista de una parte fundamental de la historia política de nuestro país", señaló en un comunicado.

"Camilo Escalona dedicó gran parte de su vida a la defensa de las ideas socialistas, de la democracia, de la justicia social y de los derechos de los trabajadores. Hijo de un panadero sindicalista, su trayectoria estuvo marcada por una profunda convicción respecto del papel transformador de la política y por su permanente compromiso con Chile", añadió.

Además de destacar su trayectoria política, el PS resaltó que Escalona "fue también un formador. Generaciones enteras de militantes socialistas aprendieron con él a leer la política, y su palabra -directa, argumentada, sin concesiones- acompañó al partido en sus horas más complejas".

También consignó que "más allá de las legítimas diferencias políticas que puedan haber existido a lo largo de su trayectoria, Camilo Escalona fue, ante todo, un socialista profundamente comprometido con su partido y con la construcción de una sociedad más justa y democrática".

"Su llamado permanente a la unidad de los socialistas y a la unidad del progresismo fue su convicción hasta el final, y es hoy nuestro compromiso", afirmó el PS.

"Su partida constituye una pérdida para el Partido Socialista de Chile, para el movimiento democrático y para todos quienes compartieron con él décadas de lucha política y social", agregó.

Asimismo, indicó que "en estos momentos de dolor, expresamos nuestras más sentidas condolencias a su esposa, Jimena Tricallota, a su hija Natalia, a su hermano Simón, a sus seres queridos, a sus compañeros y compañeras de militancia, y a todas las personas que compartieron su vida política y personal".

"El Partido Sociaista despide a uno de sus dirigentes históricos, reconociendo su aporte a la historia del socialismo chileno y a la recuperación y defensa de la democracia. Que descanse en paz el compañero Camilo Escalona Medina", cerró.

PURANOTICIA